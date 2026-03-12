Ascolti tv 11 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Un amore a 5 stelle“ contro “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Un amore a 5 stelle, il film commedia romantica del 2002 diretto da Wayne Wang con protagonista Jennifer Lopez ha coinvolto 1.618.000 spettatori pari allo 9.7% di share.
Su Rai 2: Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino ha intrattenuto 2.215.000 spettatori pari al 16.7%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 1.409.000 spettatori pari allo 8.2% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 546.000 telespettatori pari ad uno share del 4.3%.
Canale 5: Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la seconda stagione della serie tv diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi ha coinvolto 1.797.000 spettatori con uno share del 13.1%.
Italia 1: Cado dalle nubi, il film del 2009 co-scritto e diretto da Gennaro Nunziante con Checco Zalone ha divertito 1.705.000 spettatori con il 9.6% di audience.
La7: La giusta distanza, il nuovo programma di Roberto Saviano ha interessato 834.000 spettatori con il 4.7%.
Tv8: PSG-Chelsea, la partita di ottavi di finale di Champions League 2026 ha attirato l’attenzione di 831.000 spettatori con il 4.3% di share.
Nove: Io Vladimir – Stefano Massini racconta Putin, l’autobiografia immaginaria del leader russo dall’infanzia al potere ha interessato 257.000 spettatori (1.5%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.998.000 spettatori con il 24% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.714.000 spettatori con il 22.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’11 marzo 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.621.000 spettatori con il 15.3% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:31 e 1.603.000 spettatori con il 18% nella seconda parte dalle 15:31 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.658.000 spettatori con il 19.6% di share;
- Vita in diretta: 1.644.000 spettatori con il 19.2% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.170.000 spettatori con il 21.3% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- Beautiful: 2.114.000 spettatori con il 17.9% di share;
- Io Sono Farah: 2.174.000 telespettatori pari al 18.7%;
- Forbidden Fruit: 2.405.000 telespettatori pari al 21.5%;
- Uomini e donne: 2.375.000 spettatori con il 24.5% di share.
- La forza di una donna: 2.206.000 telespettatori pari al 25.2%;
- Amici: 1.566.000 telespettatori pari al 18.9%;
- Dentro la notizia: 1.366.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:24 e 1.379.000 spettatori pari al 14.5% nella seconda parte chiamata Le Voci.