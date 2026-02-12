Ascolti tv mercoledì 11 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “One Life” contro “Una nuova vita“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: One Life, il film del 2023 con protagonista Anthony Hopkins che racconta la vita l’operatore umanitario britannico Nicholas Winton ha interessato 1.802.000 spettatori pari allo 10.2% di share.
Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare dei XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026 hanno incollato alla tv 2.670.000 spettatori pari al 13.4%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvoltoo 1.359.000 spettatori pari allo 8.2% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 548.000 telespettatori pari ad uno share del 4.1%.
Canale 5: Una nuova vita, la terza puntata della nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci ha appassionato 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%.
Italia 1: Bologna-Lazio, la partita di quarti di finale di Coppa Italia 2026 ha attirato l’attenzione di 1.761.000 spettatori con il 8.7% di audience.
La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha fatto compagnia a 876.000 spettatori con il 4.8%.
Tv8: Now you see me – I maghi del crimine, il film thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo e Morgan Freeman ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 0.000.000 spettatori (0.00%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino: 4.812.000 spettatori con il 22.3% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.868.000 spettatori con il 22.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 11 febbraio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.625.000 spettatori con il 14.4% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:31 e 1.566.000 spettatori con il 16.3% nella seconda parte dalle 15:31 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.627.000 spettatori con il 17.6% di share;
- Vita in diretta: 1.658.000 spettatori con il 17.5% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.021.000 spettatori con il 18% dalle 17:49 alle 18:37..
CANALE 5
- Beautiful: 2.206.000 spettatori con il 17.5% di share;
- Io Sono Farah: 2.242.000 telespettatori pari al 18.3%;
- Forbidden Fruit: 2.563.000 telespettatori pari al 21.7%;
- Uomini e donne: 2.569.000 spettatori con il 24.5% di share.
- La forza di una donna: 2.314.000 telespettatori pari al 24.9%;
- Amici: 1.739.000 telespettatori pari al 18.9%;
- Dentro la notizia: 1.565.000 spettatori pari al 16.9% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:25 e 1.606.000 spettatori pari al 15.3% nella seconda parte chiamata Le Voci.