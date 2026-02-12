Ascolti tv 11 febbraio 2026: One Life (10.2%), Una nuova vita (19.7%), Affari Tuoi (22.3%), La Ruota della Fortuna (22.6%) | Dati Auditel

Una nuova vita fiction

Ascolti tv mercoledì 11 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. One Life” contro “Una nuova vita“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “One Life” vs “Una nuova vita”. Auditel del 11 febbraio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “One Life” contro “Una nuova vita”. Chi ha vinto?

Rai 1: One Life, il film del 2023 con protagonista Anthony Hopkins che racconta la vita l’operatore umanitario britannico Nicholas Winton ha interessato 1.802.000 spettatori pari allo 10.2% di share.

Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare dei XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026 hanno incollato alla tv 2.670.000 spettatori pari al 13.4%.

Rai 3Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvoltoo 1.359.000 spettatori pari allo 8.2% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 548.000 telespettatori pari ad uno share del 4.1%.

Canale 5: Una nuova vita, la terza puntata della nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci ha appassionato 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%.

Italia 1: Bologna-Lazio, la partita di quarti di finale di Coppa Italia 2026 ha attirato l’attenzione di 1.761.000 spettatori con il 8.7% di audience.

La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha fatto compagnia a 876.000 spettatori con il 4.8%.

Tv8: Now you see me – I maghi del crimine, il film thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo e Morgan Freeman ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

  • Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino: 4.812.000 spettatori con il 22.3% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.868.000 spettatori con il 22.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 11 febbraio 2026

RAI 1

  • La volta buona: 1.625.000 spettatori con il 14.4% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:31 e 1.566.000 spettatori con il 16.3% nella seconda parte dalle 15:31 alle 16;
  • Il Paradiso delle Signore: 1.627.000 spettatori con il 17.6% di share;
  • Vita in diretta: 1.658.000 spettatori con il 17.5% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.021.000 spettatori con il 18% dalle 17:49 alle 18:37..

CANALE 5

  • Beautiful: 2.206.000 spettatori con il 17.5% di share;
  • Io Sono Farah: 2.242.000 telespettatori pari al 18.3%;
  • Forbidden Fruit: 2.563.000 telespettatori pari al 21.7%;
  • Uomini e donne: 2.569.000 spettatori con il 24.5% di share.
  • La forza di una donna: 2.314.000 telespettatori pari al 24.9%;
  • Amici: 1.739.000 telespettatori pari al 18.9%;
  • Dentro la notizia: 1.565.000 spettatori pari al 16.9% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:25 e 1.606.000 spettatori pari al 15.3% nella seconda parte chiamata Le Voci.

