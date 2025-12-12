Ascolti tv giovedì 11 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Un professore 3” contro “Una nessuna centomila“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 11 dicembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Un Professore 3, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann hanno incollato alla tv 3.397.000 spettatori (20.7%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante dedicato all’attualità e casi di cronaca nera ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori al 0.00% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Canale 5: Una nessuna centomila, il concerto – evento di Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne ha intrattenuto 1.773.000 spettatori con il 16.3% di share.

Italia 1: The Flash, il film del 2023 diretto da Andy Muschietti con Ezra Miller e Michael Keaton ha appassionato 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% dishare.

Tv8: Basilea – Aston Villa, la partita di Europa League 2025 ha interessato 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Nove: A casa per Natale, il film del 1998 diretto da Arlene Sanford, con Jonathan Taylor Thomas e Jessica Biel ha emozionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 11 dicembre 2025

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

CANALE 5