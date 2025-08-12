Ascolti tv di lunedì 11 agosto 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Io sono Mia” contro il “Annalisa – Tutti in Arena“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 11 agosto 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Io sono Mia vs Annalisa Tutti in Arena. Auditel ieri sera, 11 agosto 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Io sono Mia” contro “Annalisa – Tutti in Arena”. Chi ha vinto?

Rai 1: Io sono Mia, il film tv dedicato alla vita di Mia Martini interpretato da Serena Rossi, Lucia Mascino, Maurizio Lastrico ha emozionato 1.594.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Su Rai 2: Elsbeth, la serie tv statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King con protagonista Carrie Preston ha coinvolto 553.000 spettatori pari al 4.3% di audience.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma condotto da Manuela Moreno dedicato all’attualità ha informato 670.000 spettatori pari allo 6.5% di share.

Rete 4: Kursk, il film di Thomas Vinterberg con protagonisti Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux e Colin Firth ha tenuto col fiato sospeso 506.000 telespettatori pari ad uno share del 4.2%.

Canale 5: Annalisa Tutti in Arena, il concerto – evento all’Arena di Verona ha incollato alla tv 1.606.000 spettatori con uno share del 14.6%.

Italia 1: Chicago PD, la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha appassionato 996.000 con uno share del 7.5%.

La7: 50 volte il primo bacio, il film del 2004 diretto da Peter Segal, con Adam Sandler e Drew Barrymore ha divertito 456.000 spettatori con il 3.5%.

Tv8: GialappaShow, il programma comico condotto da Mago Forest ha strappato un sorriso a 408.000 spettatori con il 3.6% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 335.000 spettatori con il 2.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’11 agosto 2025

RAI 1

Cuori : 777.000 spettatori con l’ 8.3 % nel primo episodio, 696.000 spettatori con il 9.1 % nel secondo episodio e 742.000 spettatori con il 10.3 % nel terzo episodio;

: spettatori con l’ % nel primo episodio, spettatori con il % nel secondo episodio e spettatori con il % nel terzo episodio; Estate in diretta: 1.312.000 spettatori con il 17% di share;

CANALE 5