Ascolti tv di mercoledì 10 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Semplicemente Fiorella” contro “Annem“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 settembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Semplicemente Fiorella, il concerto evento di Fiorella Mannoia alle Terme di Caracalla ha fatto cantare 2.372.000 spettatori pari allo 17% di share.
Su Rai 2: Rocco Schiavone, le repliche della serie tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini con protagonista Marco Giallini ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 6.4%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha incollato alla tv 1.232.000 spettatori pari allo 8.5% di share.
Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 559.000 telespettatori pari ad uno share del 4.5%.
Canale 5: Annem, il film turco con Özge Gürel e Sumru Yavrucuk ha appassionato 1.942.000 spettatori con uno share del 13.3%.
Italia 1: Sarabanda Il Torneo dei Campioni, il quiz show musicale condotto da Enrico Papi ha intrattenuto 855.000 spettatori con il 6.1% di audience.
La7: World Trade Center: il film di Oliver Stone che narra la vera storia di due poliziotti del porto di New York, John McLoughlin e William Jimeno ha coinvolto 419.000 spettatori con il 2.6%.
Tv8: Robin Hood – Principe dei Ladri, il film del 1991 diretto da Kevin Reynolds con protagonista Kevin Costner ha emozionato 524.000 spettatori con il 3.6% di share.
Nove: 11 Settembre – Io c’ero, lo speciale dedicato al tragico evento dell’attentato alle Torri Gemelle di New York ha interessato 432.000 spettatori (2.6%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.073.000 spettatori con il 25.5% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.965.000 spettatori con il 20.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 settembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.169.000 spettatori con il 13.6%.
- Il Paradiso delle Signore: 1.255.000 spettatori con il 15% di share.
- Vita in diretta: 1.770.000 spettatori con il 21.9% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 2.210.000 spettatori con il 19% di share;
- Forbidden Fruit: 2.161.000 telespettatori pari al 21.9%;
- La forza di una donna: 1.952.000 telespettatori pari al 23.2%;
- Dentro la notizia: 1.245.000 spettatori pari al 16.7% nella prima parte e 1.147.000 spettatori pari al 14.4% nella seconda parte.