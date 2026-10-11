Ascolti tv sabato 10 ottobre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 10 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel 10 ottobre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la seconda puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 24.3% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (0.000.000 spettatori con il 20.4%).

Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie tv statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Blu notte, il programma che vede Carlo Lucarelli raccontare e analizzare i crimini e misteri del nostro Paese ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Rete 4: Unknown – Senza identità, il film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra, basato sul romanzo Fuori di me con protagonista Liam Neeson ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la seconda puntata del talent show condotto da Elisabetta Canalis ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 24.6%.

Italia 1: L’era glaciale 2 – Il disgelo, il film d’animazione in CGI del 2006 diretto da Carlos Saldanha ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: I delitti del Barlume – Donne con le palle, il film diretto da Roan Johnson con Filippo Timi e Alessandro Benvenuti ha divertito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 0.000.000 con 0.00% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 23 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 22.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 ottobre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5