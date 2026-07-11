Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026, Spagna-Belgio” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 10 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 10 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026, Spagna-Belgio” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Mondiali 2026, Spagna-Belgio, la partita dei quarti di finale di FIFA 2026 ha incollato alla tv 5.891.000 spettatori pari al 37.9% di share.



Rai 2: Noi, la serie televisiva italiana, creata da Dan Fogelman e diretta da Luca Ribuoli, adattamento italiano della serie americana “This Is Us”, ha interessato 396.000 spettatori (2.7%).

Rai 3: I migliori anni della nostra vita, il film di Claude Lelouch con Jean-Louis Trintignant, Monica Bellucci e Anouk Aimée ha coinvolto 448.000 spettatori con lo 2.9%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 886.000 spettatori con il 8.2% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha raccolto 1.645.000 spettatori con uno share del 13.8%.

Italia 1: Prey – La grande caccia, il film del 2024, diretto da Mukunda Michael Dewil, con Mena Suvari ed Emile Hirsch ha tenuto col fiato sospeso 534.000 spettatori (share 3.5%).

La7: Saturno Contro, il film del 2007 diretto da Ferzan Özpetek con Ambra Angiolini, Pierfrancesco Favino e Luca Argentero ha emozionato 316.000 spettatori e il 2.1%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha appassionato 280.000 spettatori pari al 1.9%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 374.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : NON VA IN ONDA ;

: ; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.765.000 spettatori con il 23.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 luglio 2026

RAI 1

Capri : 1.018.000 spettatori con il 10.8 % ;

: 1.018.000 spettatori con il ; Vita in Diretta: 962.000 spettatori con il 12% nella parte chiamata Start (dalle 16.13 alle 17), 1.414.000 spettatori con il 17.3% nella presentazione (dalle 17.04 alle 17.36) e 1.559.000 spettatori con il 17.5%.

CANALE 5