Ascolti tv di mercoledì 10 luglio 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Olanda-Inghilterra” contro “Crazy & Rich“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 luglio 2024? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Olanda-Inghilterra, la semifinale di Euro 2024 ha incollato alla tv 7.131.000 spettatori pari al 40.1% di share.

Su Rai 2: L’Ispettore Coliandro, la serie tv con protagonista Giampaolo Morelli ha intrattenuto 755.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato ai casi di cronaca e alle persone scomparse ha appassionato 1.435.000 spettatori pari allo 9.7% di share.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 641.000 telespettatori pari ad uno share del 5.1%.

Canale 5: Crazy & Rich, il film del 2018 diretto da Jon M. Chu ha emozionato 1.685.000 spettatori con uno share del 10.6%.

Italia 1: Maurizio Battista – Tutti contro tutti, il one man show del comico che racconta del suo amore per il cibo, per la buona cucina e per i ristoranti ha divertito 513.000 con uno share del 3.5%.

La7: La torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias ha incuriosito 465.000 spettatori con il 2.6%.

Tv8: Pechino Express – La via delle Indie, l’ultima edizione del game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha registrato 249.000 spettatori con il 1.6% di share.

Nove: A proposito di Henry, il film del 1991, diretto da Mike Nichols, con Harrison Ford e Annette Bening ha coinvolto 183.000 spettatori con il 1.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 luglio 2024

RAI 1

Un passo dal cielo : 1.138.000 spettatori con il 12.6 % di share;

: spettatori con il di share; Estate in Diretta: 1.514.000 telespettatori con uno share pari al 19.4%.

CANALE 5