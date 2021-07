The Voice Senior su Rai 1 contro All Together Now Editing Estate su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 10 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: The Voice Senior vs All Together Now. Auditel ieri sera, 10 luglio 2021

The Voice Senior di Antonella Clerici vince contro All Together Now di Michelle Hunziker.

Rai 1: The Voice Senior, il talent show versione senior presentata da Antonella Clerici ha registrato nella prima puntata in replica 1.786.000 spettatori pari al 13.2%.

Su Rai 2: Le bugie hanno gli occhi verdi, il thriller del 2018 diretto da Terrence Hayes ha tenuto col fiato sospeso una media di 939.000 spettatori pari al 6% di share. Nel cast: Shoshana Bush, Spencer Neville.

Rai 3: Una strada verso il domani, la miniserie televisiva tedesca diretta da Sabine Bernardi ha registrato 395.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Nel cast: Claudia Michelsen e Sonja Gerhardt.

Rete 4: Una vita, la soap spagnola ha attirato l’attenzione di 834.000 spettatori. Share 5.7%.

Canale 5: All Together Now Editing Estate, la replica del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker ha coinvolto una media di 1.414.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Italia 1: Il gatto con gli stivali, il primo film di animazione della DreamWorks realizzato in parte in India ha divertito 900.000 spettatori pari al 5.9% di share.

La7: Downton Abbey, la serie televisiva britannica in costume coprodotta da Carnival Films e Masterpiece ha coinvolto 332.000 spettatori pari a 2.5% di share.

Tv8: Paura in volo, il film diretto da Thomas Jauch ha tenuto con il fiato sospeso 387.000 spettatori. Share dell’2.6%. Nel cast. Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke.

Nove: Stevanin – Non ricordo di averle uccise, dal carcere di Bollate parla Gianfranco Stevanin, serial killer e stupratore colpevole dell’omicidio di sei donne. Lo speciale ha registrato 298.000 spettatori per l’1.9 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 10 luglio

RAI1

Linea Blu : 1.741.000 spettatori per il 13.5% di share.

: 1.741.000 spettatori per il 13.5% di share. Dreams Road: 1.043.000 spettatori per il 9.5% di share.

1.043.000 spettatori per il 9.5% di share. A sua immagine: 876.000 spettatori per il 8.4% di share.

CANALE 5