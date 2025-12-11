Ascolti tv di mercoledì 10 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento”, il monologo sorprendente, lo straordinario evento tv con protagonista il regista toscano ha catalizzato l’attenzione di 3.968.000 spettatori pari allo 24.4% di share.

Su Rai 2: Con Air, il film del 1997 diretto da Simon West con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich ha attirato l’attenzione di 625.000 spettatori pari al 3.6%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.225.000 spettatori pari allo 7.7% di share.

Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 421.000 telespettatori pari ad uno share del 3.2%.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 2.357.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Italia 1: Interstellar, il film del 2014 co-scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan con protagonista Matthew McConaughey ha incuriosito 602.000 spettatori con il 4.3% di audience.

La7: L’uomo della pioggia: il film del 1997 scritto e diretto da Francis Ford Coppola con protagonisti Matt Damon e Danny DeVito ha appassionato 453.000 spettatori con il 2.6%.

Tv8: Real Madrid-Manchester City, la partita di Champions League 2025 ha incollato alla tv 1.155.000 spettatori con il 5.9% di share.

Nove: La Corrida, la seconda puntata dello show dei dilettanti allo sbaraglio presentata da Amadeus ha divertito 573.000 spettatori (4.2%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.597.000 spettatori con il 22.2 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.210.000 spettatori con il 25.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 dicembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.624.000 spettatori con il 16.4 %.

: spettatori con il %. Il Paradiso delle Signore : 1.586.000 spettatori con il 18.9 % di share.

: spettatori con il di share. Vita in diretta: 2.174.000 spettatori con il 19.8% di share.

CANALE 5