Ascolti tv di mercoledì 10 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” vs “La notte nel cuore”. Auditel del 10 dicembre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?
Rai 1: Roberto Benigni – “Pietro, un uomo nel vento”, il monologo sorprendente, lo straordinario evento tv con protagonista il regista toscano ha catalizzato l’attenzione di 3.968.000 spettatori pari allo 24.4% di share.
Su Rai 2: Con Air, il film del 1997 diretto da Simon West con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich ha attirato l’attenzione di 625.000 spettatori pari al 3.6%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.225.000 spettatori pari allo 7.7% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 421.000 telespettatori pari ad uno share del 3.2%.
Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 2.357.000 spettatori con uno share del 15.1%.
Italia 1: Interstellar, il film del 2014 co-scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan con protagonista Matthew McConaughey ha incuriosito 602.000 spettatori con il 4.3% di audience.
La7: L’uomo della pioggia: il film del 1997 scritto e diretto da Francis Ford Coppola con protagonisti Matt Damon e Danny DeVito ha appassionato 453.000 spettatori con il 2.6%.
Tv8: Real Madrid-Manchester City, la partita di Champions League 2025 ha incollato alla tv 1.155.000 spettatori con il 5.9% di share.
Nove: La Corrida, la seconda puntata dello show dei dilettanti allo sbaraglio presentata da Amadeus ha divertito 573.000 spettatori (4.2%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.597.000 spettatori con il 22.2% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.210.000 spettatori con il 25.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 dicembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.624.000 spettatori con il 16.4%.
- Il Paradiso delle Signore: 1.586.000 spettatori con il 18.9% di share.
- Vita in diretta: 2.174.000 spettatori con il 19.8% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.923.000 spettatori con il 16.9% di share;
- Io Sono Farah: 1.820.000 telespettatori pari al 16.5%;
- Forbidden Fruit: 2.139.000 telespettatori pari al 20.1%;
- Uomini e Donne: 2.355.000 spettatori con il 25.3% di share;
- La forza di una donna: 2.043.000 telespettatori pari al 25%;
- Amici: 1.503.000 spettatori con il 17.8% di share;
- Dentro la notizia: 1.508.000 spettatori pari al 17% nella prima parte e 1.535.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte chiamata Le Voci.