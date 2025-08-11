Ascolti tv di domenica 10 agosto 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni” contro “Un amore come te“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Imma Tataranni, le repliche della serie tv con protagonista Vanessa Scalare hanno incollato alla tv 1.792.000 spettatori pari al 17% di share.
Su Rai 2: Will Trent, la serie tv statunitense creata da Karin Slaughter, Liz Heldens e Daniel T. Thomsen ha appassionato 486.000 spettatori (4.2% di share).
Rai 3: Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha raccolto 591.000 spettatori pari al 5.2% di share.
Rete 4: Freedom – Oltre il confine, il viaggio alla ricerca della conoscenza raccontato da Roberto Giacobbo ha attirato l’attenzione di 567.000 spettatori con il 5.7% di share.
Canale 5: Un amore come te, il film romantico turco del 2015 diretto da A. Taner Elhan ha emozionato 1.666.000 spettatori con uno share del 16%.
Italia 1: Din Don 9 – Paesani spaesati, il film del 2025, diretto da Raffaele Mertes, con Enzo Salvi ha divertito 439.000 spettatori e lo 3.8% di share.
La7: Inside D-Day, il documentario di Thibaut Martin incentrato sull’operazione D-Day del 6 giugno 1944 che riunì forze terrestri, aeree e marittime senza precedenti ha registrato 386.000 spettatori con il 3.4%.
Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana trasmessa su TV8, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi ha coinvolto 262.000 spettatori con il 2.4% di audience.
Nove: Chelsea-Milan, la partita amichevole ha interessato 309.000 spettatori con il 2.8% di share.
