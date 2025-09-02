Ascolti tv di lunedì 1 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Champagne – Peppino di Capri” contro il “Cornetto Battiti Live Compilation 2025“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 1 settembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Champagne – Peppino di Capri, il film per la tv che ripercorre i primi anni della carriera e della vita privata del cantautore ha fatto compagnia a 1.442.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Su Rai 2: Squadra Speciale Cobra 11, la serie tv tedesca incentrata sulle avventure di due ispettori della polizia autostradale ha coinvolto 838.000 spettatori pari al 5.5%.

Rai 3: Filorosso, il programma di attualità ed interviste condotto da Manuela Moreno ha registrato 592.000 spettatori (4.5%).

Rete 4: Quarta Repubblica, la nuova stagione del programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha informato 599.000 spettatori (5%).

Canale 5: Cornetto Battiti Live Compilation 2025, la puntata speciale del programma condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis ha incollato alla tv 1.429.000 spettatori con uno share del 13.3%.

Italia 1: Chicago P.D., la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha raccolto 1.058.000 spettatori con l’7.2%.

La7: Insider – Dentro la verità, il film diretto da Michael Mann con Al Pacino e Diane Venora ha tenuto col fiato sospeso 479.000 spettatori e il 3.5%.

Tv8: RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, la nona edizione del “Power Hits Estate 2025”, il grande show musicale di RTL ha intrattenuto 297.000 spettatori 2.2% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 696.000 spettatori con il 4.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 settembre 2025

RAI 1

Don Matteo : 887.000 spettatori con il 9.5% ;

: con il ; Il Paradiso delle Signore : 684.000 spettatori con il 9.4% ;

: con il ; Estate in diretta: realizza un ascolto di 1.151.000 spettatori con il 14.7%.

CANALE 5