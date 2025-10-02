Ascolti tv 1 ottobre 2025: Il Commissario Montalbano (16.5%), Io Canto Family (15.9%), Chi l’ha visto (8.6%), Affari Tuoi (21.8%), La Ruota della Fortuna (22.5%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Montalbano

Ascolti tv di mercoledì 1 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 1 ottobre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Io Canto Family. Auditel del 1 ottobre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 2.522.000 spettatori pari allo 16.5% di share.

Su Rai 2: Occhi di gatto, la serie televisiva francese, del 2024 ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent ha coinvolto 498.000 spettatori pari al 3.1%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.348.000 spettatori pari allo 8.6% di share.

Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 651.000 telespettatori pari ad uno share del 5%.

Canale 5: Io Canto Family, la terza puntata del talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha raccolto 2.345.000 spettatori con uno share del 15.9%.

Italia 1: San Andreas, il film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson ha appassionato 804.000 spettatori con il 4.6% di audience.

La7: Lezioni di mafia: il programma televisivo condotto da Nicola Gratteri ha interessato 720.000 spettatori con il 3.9%.

Tv8: Barcellona-PSG, il match di Champions League 2025 2025 ha incollato alla tv 1.220.000 spettatori con il 6.4% di share.

Nove: Comedy Match, il programma televisivo comico condotto da Katia Follesa ha divertito 340.000 spettatori (1.9%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

  • Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.501.000 spettatori con il 21.8% di share.
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.658.000 spettatori con il 22.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 ottobre 2025

