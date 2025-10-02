Ascolti tv di mercoledì 1 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 1 ottobre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 2.522.000 spettatori pari allo 16.5% di share.
Su Rai 2: Occhi di gatto, la serie televisiva francese, del 2024 ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent ha coinvolto 498.000 spettatori pari al 3.1%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.348.000 spettatori pari allo 8.6% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 651.000 telespettatori pari ad uno share del 5%.
Canale 5: Io Canto Family, la terza puntata del talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha raccolto 2.345.000 spettatori con uno share del 15.9%.
Italia 1: San Andreas, il film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson ha appassionato 804.000 spettatori con il 4.6% di audience.
La7: Lezioni di mafia: il programma televisivo condotto da Nicola Gratteri ha interessato 720.000 spettatori con il 3.9%.
Tv8: Barcellona-PSG, il match di Champions League 2025 2025 ha incollato alla tv 1.220.000 spettatori con il 6.4% di share.
Nove: Comedy Match, il programma televisivo comico condotto da Katia Follesa ha divertito 340.000 spettatori (1.9%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.501.000 spettatori con il 21.8% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.658.000 spettatori con il 22.5% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 ottobre 2025
