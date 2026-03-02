Ascolti tv di domenica 1 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Franco Battiato – Il lungo viaggio” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Franco Battiato – Il lungo viaggio, il film tv ripercorre l’evoluzione dell’artista dalla sperimentazione radicale alle serate con Giorgio Gaber e Ombretta Colli fino al successo pop ha appassionato 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share.
Su Rai 2: Una commedia pericolosa, il film del 2023 diretto da Alessandro Pondi con Enrico Brignano e Gabriella Pession ha divertito 811.000 spettatori (4.6% di share).
Rai 3: Presa Diretta, la nuova edizione del programma di inchieste di Riccardo Iacona ha informato 842.000 spettatori pari al 4.7% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 663.000 spettatori con il 5.2% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show condotto da Gerry Scotti ha incuriosito 1.781.000 spettatori con uno share del 14.3%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha raccolto 1.237.000 spettatori con il 9.7%.
La7: Il caso Epstein – Il racconto continua, lo speciale tv ha interessato 573.000 spettatori con il 3.7%.
Tv8: I mercenari, il film del 2010 diretto da Sylvester Stallone ha tenuto col fiato sospeso 297.000 spettatori con il 1.7% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.609.000 spettatori con lo 9% e 920.000 spettatori con il 8.5% nella parte chiamata Il Tavolo.
- Dietro Festival: 4.452.000 spettatori con il 22% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.923.000 spettatori con il 24.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 marzo 2026
RAI 1
- Domenica In – Speciale Sanremo: 4.991.000 spettatori con il 36.6% nella prima parte dalle 14:40 alle 15:43, 4.672.000 spettatori con il 37.5% nella seconda parte dalle 15:46 alle 17:09 e 4.887.000 spettatori con il 32.4% nella terza parte dalle 17:19 alle 19:52.
Canale 5
- Amici di Maria: 2.231.000 spettatori (15.6%) di share;
- Verissimo: 1.385.000 spettatori pari all’11.1% nella prima parte e 1.524.000 spettatori pari all’11.5% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.