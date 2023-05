Ascolti tv di lunedì 1 maggio 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il commissario Montalbano” contro “Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 1 maggio 2023?

Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il commissario Montalbano vs Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare. Auditel ieri sera, 1 maggio 2023

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il commissario Montalbano” batte “Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare”. Bene il Concerto del Primo Maggio.

Rai 1: Il commissario Montalbano, la serie in replica dedicata al poliziotto creato dalla penna di Andrea Camilleri e incarnato per molte stagioni da Luca Zingaretti ha appassionato 3.388.000 spettatori pari al 18% di share.

Su Rai 2: NCIS: Los Angeles, la serie tv crime creata da Shane Brennan con Chris O’Donnell e Daniela Ruah ha coinvolto 880.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Rai 3: Concerto Primo Maggio 2023, il festival musicale organizzato in occasione della Festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma dai tre sindacati confederati italiani: CGIL, CISL e UIL ha incollato alla tv 1.813.000 spettatori pari ad uno share del 11.3%.

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti ha registrato 794.000 spettatori con il 5.6% di share.

Canale 5: Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, il film del 2019, diretto da Shawn Seet, con Geoffrey Rush ha emozionato 1.865.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Italia 1: Freedom – Oltre il confine, il viaggio di Roberto Giacobbo alla scoperta del mondo delle pseudoscienze e del mistero ha registrato 970.000 spettatori pari al 6.2% di share.

La7: Habemus Papam, il film di Nanni Moretti con Michel Piccoli, Nanni Moretti, Renato Scarpa ha interessato 626.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Tv8: Skyfall, il film del 2012 diretto da Sam Mendes con protagonista Daniel Craig ha appassionato 562.000 spettatori con il 3.4% di audience.

Nove: Only Fun – Comico Show, la nuova stagione dello show comico tutto da ridere condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers ha fatto compagnia a 579.000 spettatori con il 3.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 maggio 2023

