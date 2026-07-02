Ascolti tv 1 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Belgio-Senegal” contro “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 1 luglio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Mondiali 2026 Belgio-Senegal” vs “Temptation Island”. Auditel del 1 luglio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Belgio-Senegal” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026 Belgio-Senegal, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 3.686.000 spettatori pari allo 29% di share.

Su Rai 2: Il padre della sposa, film del 1991 diretto da Charles Shyer con Steve Martin e Diane Keaton ha divertito 811.000 spettatori pari al 5%.

Rai 3: Chi l’ha visto, l’ultima puntata del programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha attirato l’attenzione di 1.169.000 spettatori pari allo 7.7% di share.

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e informazione condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 507.000 telespettatori pari ad uno share del 3.9%.

Canale 5: Temptation Island 2026, la seconda puntata della nuova edizione del docu-reality dei sentimenti condotta da Filippo Bisciglia ha appassionato 3.819.000 spettatori con uno share del 26.6%.

Italia 1: Next, il film del 2007 diretto da Lee Tamahori, liberamente ispirato al racconto di fantascienza di Philip K. Dick Non saremo noi ha tenuto col fiato sospeso 895.000 spettatori con il 5.4% di audience.

La7: Lezioni di mafie, la nuova stagione del programma con Nicola Gratteri, Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso ha registrato 355.000 spettatori con il 2.1%.

Tv8: Paradiso Amaro, il film del 2011 diretto da Alexander Payne e basato sull’omonimo romanzo di Kaui Hart Hemmings con protagonista George Clooney ha coinvolto 252.000 spettatori con il 1.6% di share.

Nove: Ex, il film del 2009, diretto e co-sceneggiato da Fausto Brizzi con Silvio Orlando, Nancy Brilli e Vincenzo Salemme ha fatto compagnia a 222.000 spettatori (1.5%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 3.913.000 spettatori con il 22.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.092.000 spettatori con il 23.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 luglio 2026

RAI 1

Le stagioni dell’amore : 971.000 spettatori con il 9.5 %;

: spettatori con il %; La Porta magica : 818.000 spettatori con il 9.2 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.137.000 spettatori con il 13.8% nella parte Start dalle 16:14 alle 16:59, 1.532.000 spettatori con il 18.7% nella presentazione dalle 16:59 alle 17:35 e 1.823.000 spettatori con il 21.8% dalle 17:35 alle 18:39.

CANALE 5