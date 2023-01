Ascolti tv di domenica 1 gennaio 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Roberto Bolle Danza con me” contro “Concerto per la Pace – 30 anni in Vaticano“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 1 gennaio 2023?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Roberto Bolle Danza con me vs Concerto per la Pace – 30 anni in Vaticano. Auditel ieri sera, 1 gennaio 2023

Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberto Bolle Danza con me” batte il “Concerto per la Pace – 30 anni in Vaticano”.

Rai 1: Roberto Bolle Danza con me, il grande show di Roberto Bolle, un viaggio straordinario, che lascia senza fiato, attraverso l’arte della danza, ha incollato alla tv 2.798.000 spettatori con lo 17.9% di share.

Su Rai 2: Pinocchio, il film fantastico del 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matteo Garrone con protagonista Roberto Benigni ha incuriosito 1.183.000 spettatori con il 6.5%.

Rai 3: Quasi amici, il film del 2012 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano con protagonisti François Cluzet e Omar Sy ha coinvolto 0.000.000 spettatori. Share del 0.00%.

Rete 4: Hachiko – Il tuo migliore amico, il film del 2009 diretto da Lasse Hallström con protagonista Richard Gere ha emozionato 942.000 spettatori. Share 5.3%.

Canale 5: Concerto per la Pace – 30 anni in Vaticano, il concerto evento condotto da Federica Panicucci, che quest’anno aiuta la popolazione ucraina, ha fatto compagnia a 1.867.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Italia 1: Il cosmo sul comò, il film del 2008, suddiviso in quattro episodi, diretto da Marcello Cesena con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo ha divertito 1.421.000 con una media di share del 7.8%.

La7: Cocoon – L’energia dell’universo, il film del 1985 diretto da Ron Howard, tratto dal romanzo di David Saperstein ha tenuto col fiato sospeso 334.000 spettatori con il 1.9% di auditel.

Tv8: Mike & Dave – Un matrimonio da sballo, il film del 2016 diretto da Jake Szymanski con protagonista Zac Efron ha interessato 293.000 spettatori. Share del 1.7%.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 377.000 spettatori per lo 2.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 gennaio 2023

RAI 1

Concerto di Capodanno La Fenice 2023 : 3.283.000 spettatori con il 26.4 % di share

: spettatori con il di share Domenica In: 2.664.000 spettatori (20.8%) .

spettatori . Tg1 – Edizione Straordinaria: 1.613.000 spettatori con lo 12.3% di Auditel.

Canale 5