Ascolti tv di domenica 1 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Cuori 3” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Cuori 3 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 1 febbraio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Cuori 3” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?
Rai 1: Cuori 3, la terza stagione della serie tv serie tv diretta da Riccardo Donna con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha incuriosito 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share.
Su Rai 2: Mio padre è un sicario, il film del 2023 diretto da Tim J. Brown con protagonista Nicholas Cage ha coinvolto 650.000 spettatori (3.4% di share).
Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.530.000 spettatori pari al 8.5% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 742.000 spettatori con il 5.9% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha incollato alla tv 1.984.000 spettatori con uno share del 15.5%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha attirato l’attenzione di 1.137.000 spettatori con il 9.6%.
La7: Misery non deve morire, film del 1990, diretto da Rob Reiner, tratto dal romanzo Misery di Stephen King con protagonista Kathy Bates ha tenuto col fiato sospeso 294.000 spettatori con il 1.6%.
Tv8: Il giustiziere della notte, il film del 2018 diretto da Eli Roth con protagonista Charles Bronson ha appassionato 252.000 spettatori con il 1.4% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.560.000 spettatori con lo 8.6% e 713.000 spettatori con il 7% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.705.000 spettatori con il 23.4% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.674.000 spettatori con il 23.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 febbraio 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.221.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 1.820.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.713.000 e il 15.6%);
- Da noi…a ruota libera: 1.799.000 spettatori con il 14.4%.
Canale 5
- Amici di Maria: 3.146.000 spettatori (24.1%) di share;
- Verissimo: 2.646.000 spettatori pari al 23.3% nella prima parte, 2.335.000 spettatori pari al 20.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.175.000 spettatori pari al 16.6% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.