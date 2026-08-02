Ascolti tv sabato 1 agosto 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sogno e son desto” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 1 agosto 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Sogno e son desto vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 1 agosto 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sogno e son desto” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Sogno e son desto, la replica del varietà musicale televisivo italiano di Massimo Ranieri ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: European Aquatic Champions, le gare degli Europei di nuoto di Parigi 2026 hanno registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Per un pugno di dollari, il film del 1964 co-scritto e diretto da Sergio Leone con Clint Eastwood ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha raccolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Jurassic Park III, il film del 2001 diretto da Joe Johnston con protagonisti Sam Neill, William H. Macy e Téa Leoni ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: Agente 007 – Licenza di uccidere, il film del 1962 diretto da Terence Young, il primo dedicato a James Bond interpretato da Sean Connery, ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Kiss Kiss Way 2026, l’esperienza live che unisce musica, intrattenimento e cultura pop in uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Roma-Cardiff, la partita amichevole di calcio ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori con 0.00% di audience.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 agosto 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %;

: spettatori ( %; A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Navigando Lungocosta : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Musica Mia: 0.000.000 spettatori (0.00%).

CANALE 5