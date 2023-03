Dopo il successo di Margot, a distanza di qualche mese dall’uscita da Amici 22, Ascanio rilascia il nuovo brano intitolato Karma. Il nuovo singolo inedito del giovanissimo cantautore pugliese, ex allievo di Rudy Zerbi, da venerdì 17 marzo sarà in rotazione su tutti i principali circuiti radiofonici nazionali e nei principali canali on – line e digital stores. Noi di Superguidatv lo abbiamo raggiunto per capire chi gli ha ispirato il nuovo singolo e scoprire direttamente da lui di cosa parla. Ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista ad Ascanio

Cosa ti ha ispirato questo nuovo brano? Come è nato Karma?

Karma è un brano che ho scritto la scorsa estate tra le varie pause che avevo a lavoro, volevo dedicare a tutti i costi un pezzo alla mia ex che in quei giorni è ritornata a scrivermi con insistenza.

Dove potremo ascoltarlo dal vivo? C’è un progetto di live in giro per l’Italia?

Certo, presto arriveranno delle date.

Hai fatto ascoltare la canzone a Zerbi o a qualcuno di Amici 22? Se sì che riscontri hai avuto?

Karma l’avevo già fatta sentire a NDG durante il mio percorso ad Amici anche perché abbiamo un ottimo rapporto, sicuramente con l’uscita del brano avrò i riscontri anche degli altri compagni perché siamo sempre in contatto tra noi.

Dopo Margot che ha battuto molti dei brani dei tuoi ex compagni di classe ad Amici 22 ora anche Karma si scontra con i singoli dei ragazzi ancora dentro il talent che sono usciti in questi giorni. Si apre una nuova gara? Chi vincerà?

Non c’è mai stata una vera e propria gara, spero soltanto che il mio e tutti i brani che sono usciti in questi giorni dei miei compagni di amici vadano bene su tutte le piattaforme.

Come va su Tik Tok stai prendendo lezioni di ballo o dobbiamo chiamare la maestra Celentano?

Credo che nel mio caso non bastino le lezioni con la maestra Celentano, ho provato a fare dei trend ma non ci riesco, sono un tronco.

Tutte le altre curiosità sul nuovo brano di Ascanio

Cos’altro dobbiamo sapere di Karma, il nuovo brano di Ascanio? Il singolo è pubblicato sotto etichetta Label Dmb Management & Production e distribuito da Sony Music Italia e vede alla produzione: Jaro, alias Giacomo Roggia, noto producer multi-platino di artisti come: Shade, J-Ax, Lortex, Biondo, Federica Carta e tanti altri.

La canzone presenta una musicalità ritmata e il testo rispecchia appieno lo stile di Ascanio che abbiamo imparato ad apprezzare con Margot. Il linguaggio è moderno e ben integrato con la melodia. Il nuovo singolo è estremamente diretto e sincero e capace di arrivare a tutti in modo che chi ascolta il brano possa immedesimarsi e vivere le stesse emozioni.