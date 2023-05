Arriverà nel 2024 su Prime Video la fiction “Costiera”, prodotta da Lux Vide. Un action – drama internazionale ambientato a Positano, ma girato in inglese. La regia sarà affidata a Adam Bernstein, vincitore dell’Emmy Award, e scritto da Elena Bucaccio (responsabile editoriale di Lux Vide) e Francesco Arlanch. Co – prodotto da Amazon Studios e da Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle.

Costiera, nuova Serie tv Prime Video: le parole di Luca Bernabei, CEO e produttore di Lux Vide

“Costiera” è la prima serie Original italiana ad essere girata in inglese e prodotta in Italia. Le riprese inizieranno nell’estate 2023 in Costiera Amalfitana, mentre nel 2024 la serie arriverà su Prime Video, distribuita in tutto il mondo. Sono davvero elettrizzato per Costiera, un progetto high-concept che abbiamo sviluppato internamente fin dall’inizio, con i due autori Elena Bucaccio e Francesco Arlanch. L’appeal internazionale della serie sottolinea la portata globale delle nostre produzioni. Siamo convinti che questo ambizioso titolo sarà il punto più alto della nostra esperienza collettiva e ci consentirà di continuare a mostrare l’Italia e il nostro stile di vita al mondo, questa volta attraverso un’avvincente storia italiana contemporanea ambientata in un contesto lussuoso” ha detto Luca Bernabei, CEO e produttore di Lux Vide.

“Costiera”, di cosa parla? La trama della nuova serie tv italiana di Prime Video prodotta da Lux Vide

Il protagonista della serie tv – le cui riprese inizieranno in estate – è Daniel De Luca, un ex marine italo-americano che aiuta i facoltosi clienti di uno degli alberghi più esclusivi al mondo, a Positano. Ospite del proprietario dell’hotel, lo conoscono tutti con il diminutivo di DD e aiuta facoltosi turisti a tirarsi fuori dai guai e a tornare a casa. Daniel è ospite del proprietario dell’Hotel, perché è stato l’unico che ha visto di sfuggita il volto dell’uomo che ha rapito la figlia.

“Costiera”: Cast e location

Come già detto alla serie tv prenderà parte un cast internazionale che non è stato ancora definito. Ma sarà comunque un progetto avvincente che contiene tutti gli ingredienti per diventare un grande successo. Location mozzafiato, un protagonista accattivante e travolgente e un ritmo incalzante. Le riprese inizieranno in estate nella splendida cornice della Costiera Amalfitana: la serie sarà girata in inglese, diventando così la prima produzione originale italiana di Prime Video in lingua straniera.

Anche se il cast non è stato ancora scelto e definito si conosce già il regista, Adam Bernstein, vincitore dell’Emmy Award che ha sfornato successi come:

Breaking Bad,

Fargo,

Scrubs,

30 Rock,

Masters of Sex,

Californication,

Better Call Saul,

Orange is the New Black

e Shameless.

Costiera sarà disponibile nel 2024. Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer, CEO Continental Europe di Fremantle rende noto:

“Siamo davvero orgogliosi di questo nuovo progetto di Lux Vide in collaborazione con i nostri partner di Amazon Studios, un altro grande esempio di serie creata localmente e progettata per intrattenere un pubblico internazionale”.