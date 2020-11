C’è un nuovo divo che fa battere il cuore del pubblico italiano, soprattutto quello femminile. Stiamo parlando di Can Yaman. Di origine turca, di recente è stato reso celebre grazie alla soap-opera Daydreamer – le ali del sogno. Dallo scorso mese di giugno è in onda con un buon consenso da parte del pubblico su Canale 5, tanto da arrivare persino in prima serata. Un riscontro del tutto inaspettato per il giovane attore che, già famoso in patria, ora si trova anche qui in Italia a dover fronteggiare orde di fan adoranti.

Non si può negare però che non sia oggettivamente bello, che non abbia fascino da vendere e che soprattutto non sia un attore talentuoso. E ora, secondo quanto è stato riportato dai profili social delle reti Mediaset, il gruppo sta organizzando una bella sorpresa in vista del compleanno di Can Yaman.

Tanti auguri a Can Yaman

È stato il profilo Instagram di Qui Mediaset a riportare la notizia. Domenica 8 novembre a partire dalle ore 18:40, sulle frequenze di La5, pare che sia in programma uno speciale tv dedicato al “mito” di Can Yaman. Non è dato sapere altri dettagli, dato che fino a questo momento, non è stato rilasciato né un trailer né un comunicato stampa. È stata condivisa solo una foto sui social con tanto di “Save the Date”, per ricordare ai fan l’appuntamento speciale. Sicuramente, si tratterà di una sorta di documentario, un collage di interviste e di retroscena dal set della soap-opera turca. Un regalo agli estimatori di Can Yaman ma un regalo per l’attore stesso, che proprio domenica compirà trent’anni.

Tutti amano Can Yaman

Per Can Yaman dunque questo è un momento d’oro. Non solo il successo come attore, ma è diventato anche una presenza fissa dei talk show delle nostre reti. Dopo la sua apparizione negli studi di Barbara D’Urso, è stato ospite anche nel salotto di Silvia Toffanin e si è concesso anche ai microfoni di Chi. È già storia quella copertina del settimanale di Alfonso Signorini in cui compare in tutta la sua scintillante bellezza. Eppure, oltre al successo, si sa poco o nulla della vita privata di Can Yaman.

Fin da quando la soap-opera è entrata in produzione, sono trapelate voci e indiscrezioni di un possibile legame sentimentale con la bella Dement, protagonista anche lei del teleromanzo. Entrambi però hanno smentito i gossip, rivelando che tra di loro c’è solo una bellissima amicizia.