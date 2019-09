El Pibe De Oro, al secolo Diego Armando Maradona, argentino di nascita, italiano d’adozione, negli anni Novanta ha spopolato in Italia e nel mondo per le sue prodezze sul campo di calcio. Il successo lo ha portato ad avere, ahimè, anche molti eccessi che ha pagato sulla sua pelle. Il mito e la storia, nonché la vicenda umana di Maradona diventa una serie tv: Maradona: Sueño Bendito.

La trama, il cast e la data di uscita della nuova serie tv, Maradona: Sueño Bendito

La storia di Dieghito la conosciamo un po’ tutti: da bimbo prodigio nato nei quartieri malfamati di Buenos Aires, all’arrivo in Europa. La tenacia, la passione, e l’amore per il gioco del calcio lo portano a trionfare nei grandi club calcistici europei fino all’arrivo in Italia, al Napoli dove diventa un mito. Amatissimo non solo dai tifosi dal Napoli, ma da tutta Italia, la sua vita è costellata da successi ma anche da grandi eccessi, di episodi borderline che lo destabilizzano e lo buttano giù.

Maradona: Sueño Bendito quando esce? Le ipotesi

Il mito di Maradona raccontato in una serie tv Amazon Original. Sono iniziate a Napoli le riprese italiane di “Maradona, sueño bendito”, serie tv prodotta da Prime Video dedicata alla storia del campione di calcio argentino. La troupe ha la sua base in via Generale Orsini, ma si girerà anche a Fuorigrotta, Posillipo e Soccavo: i luoghi che hanno segnato la permanenza in Italia del campione argentino.

La data di uscita dunque, facendo un rapido calcolo, visto che stanno ancora girando, sarà con buon probabilità per il prossimo anno, ovvero nel 2020.

Dopo due documentari e il film del 2007, Maradona – La mano de Dios diretto da Marco Risi, la vita di Maradona viene raccontata attraverso una serie tv, prodotta da BTF Media, in associazione con Dhana Media e Raze e distribuito da Amazon Prime Video.

Maradona: : Sueño Bendito, dove si sta girando?

Le location scelte per la serie tv sono 4 nazioni differenti, che raccontano i momenti più importanti della vita pubblica e privata del campione. Le prime riprese della serie sono partite dalla città di nascita del campione, Buenos Aires e proseguiranno poi in Messico e in Spagna, a Barcellona e Siviglia, città dove Maradona è cresciuto e si è formato nei club prima di approdare al Napoli di Corrado Ferlaino.

Il Napoli rappresenta la notorietà, la fama e il successo mondiale ma anche le cattive frequentazioni di una vita disordinata all’insegna dello sballo.

Brad Beale, vice presidente del settore acquisizioni globali di Amazon Prime Video spende queste parole sulla serie tv:

“Ci sono pochi sportivi la cui notorietà trascenda le generazioni e i confini geografici […] Siamo molto entusiasti di accompagnare i clienti Prime in questo incredibile viaggio”.

Maradona: Sueño Bendito cast, attori e personaggi

Il cast è formato per lo più da attori argentini che sono delle vere e proprie star in Patria. A dare il volto a Maradona, nei diversi momenti della vita dall’adolescenza, alla giovinezza all’età più matura saranno gli attori:

Nazareno Casero,

Juan Palomino,

Nicolas Goldschmidt.

Per la moglie di Maradona, Claudia Villagane, che il campione sposò nel 1989 e da cui divorziò 10 anni dopo, sono state selezionate due attrici. La prima è Julieta Cardinali molto famosa in Argentina per aver recitato in molte produzioni di successo, come “Los ricos no piden Permiso” mentre la seconda è Laura Esquivel, famosa per aver interpretato il ruolo della protagonista Patty, nella serie Il mondo di Patty.

Il cast si completa con la presenza di altri attori:

Mercedes Morán,

Pepe Monje,

Peter Lanzani.

Ci sono tutte le premesse perchè questa serie tv, che racconta la storia di un grande campione e le fragilità umane dell’uomo, diventi un grande successo… Siete d’accordo?