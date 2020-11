In arrivo su Rai 3 un nuovo show con Massimo Ranieri il cui titolo è “Qui e Adesso”. La messa in onda è prevista entro novembre al giovedì sera. Sono già iniziate le registrazioni al Teatro Sistina a Roma.

Qui e Adesso, il nuovo show di massimo Ranieri a novembre su Rai 3

E’ un varietà in cinque puntate sul teatro (ma non solo) ideato e condotto dall’artista napoletano. La data di messa in onda non è stata comunicata ma si pensa all’ultima settimana di novembre se non la prima di dicembre. Lo show è cucito addosso all’artista napoletano, poliedrico e preparatissimo che passa indifferentemente dal canto, al ballo e alla recitazione.

Si tratta di un importante ritorno, quello di Massimo Ranieri in Rai a distanza di quattro anni dalla messa in onda di uno straordinario spettacolo intitolato Sogno e son desto, varietà andato in onda su Rai 1 nel 2014 e 2016, campione di ascolti.

In un primo momento il nome scelto per questo spettacolo era “Oggi è un altro giorno” così come annunciato nella presentazione dei palinsesti di Luglio 2020, ma ora il titolo è “Qui e adesso”. Lo spettacolo, tuttavia anche se ha cambiato nome pare lo stesso nella struttura.

Lo show sarà strutturato in maniera differente rispetto a quelli a cui ci ha abituato Ranieri: non un one man show ma uno spettacolo più intimo, dove il racconto e la narrazione, affidate sempre a Ranieri saranno la peculiarità principale. Sicuramente farà da cornice anche la musica, di cui Ranieri è un ottimo interprete.

Gli ospiti di Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri in arrivo su Rai 3

In questi giorni sarebbero iniziate le riprese al Teatro Sistina di Roma, location scelta per il programma che valorizzerà soprattutto la componente teatrale dell’intero show, al fine di renderlo più intimo ai telespettatori.

Tra gli ospiti che si avvicenderanno sul prestigioso palco, troviamo un altro grandissimo della musica, Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro ha condiviso sui social uno scatto con Ranieri sul palco di Qui e Adesso, nella registrazione che sarebbe stata realizzata domenica scorsa.

Un altro ospite amatissimo dal pubblico, ma di una generazione completamente differente, che salirà sul palco con Ranieri è l’idolo delle ragazzine, Irama, vincitore di Amici.

Qui e Adesso: come sarà strutturato o spettacolo

Presenti sul palco assieme a Ranieri molti amici e colleghi che costituiranno la parte integrante dello spettacolo. Saranno presenti quegli amici e colleghi con cui Ranieri ha un particolare legame artistico o umano. Al centro della scena il camerino, dove Ranieri chiacchiererà e si racconterà con l’ospite di turno. Un viaggio che l’artista compirà assieme al suo pubblico tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.

Il camerino, avrà dunque un ruolo fondamentale perchè sarà anche un luogo per cantare e per fare spettacolo insieme. Invece sul palcoscenico vedremo lo spettacolo con tutti i contenuti musicali e di varietà che fanno parte del repertorio di Ranieri.