Alessandro Preziosi sarà il protagonista di una nuova serie Cattleya al fianco di Claudia Pandolfi. I due attori sono sul set a Genova dove stanno completando le riprese della nuova fiction per Mediaset il cui titolo è ancora in bilico.

Arriva in prima serata su canale 5, la nuova fiction con Alessandro Preziosi e Claudia Pandofi

Alessandro Preziosi dopo averci fatto innamorare con il conte Ristori, personaggio di Elisa di Rivombrosa ha recitato in numerosissime altre fiction ricomprendo il ruolo di maledetto e dannato. Stavolta, dopo averci fatto battere il cuore nella fiction “Non Mentire”, al fianco di Greta Scarano sarà la volta di una nuova fiction in onda molto probabilmente nella primavera del 2020.

La fiction suddivisa in 10 episodi è prodotta da Cattleya e si sta girando tra Genova e Roma. Il titolo è ancora in bilico tra “Scomparsi” e “Masantonio”, il nome del protagonista interpretato da Alessandro Preziosi.

Alessandro Preziosi mette su qualche chilo per esigenze sceniche

Il protagonista, per motivi di scena, ha dovuto mettere su qualche chilo, ma il suo fascino rimane intatto. La fiction è un mix tra poliziesco, giallo e thriller, ovvero un procedural.

Le prime dichiarazioni di Preziosi sulla fiction Mediaset

“Masantonio è un investigatore dal passato misterioso e dall’altrettanto misteriosa qualifica. Pur essendo un lupo solitario, cinico e scontroso, possiede uno straordinario talento: la capacità di entrare nella vita degli scomparsi fino a farla aderire alla propria”.

La Pandolfi, nella fiction sarà la ragazza della porta accanto ma non in senso metaforico ma proprio reale, infatti abiterà nello stesso pianerottolo di Preziosi.

I due sono amici di lunga data e il loro incontro è decisamente esplosivo. Non c’è una scontata storia d’amore tra i due ma un confronto continuo a seconda dei casi su cui stanno investigando.

La regia della fiction è affidata a Fabio Mollo mentre nel cast, oltre a Preziosi, ci saranno anche:

Davide Iacopini,

Bebo Storti

Virginia Campolucci.

La Trama della nuova fiction Mediaset con Preziosi e Pandolfi

Il protagonista ovviamente è Alessandro Preziosi che con i suoi occhi azzurri dovrà occuparsi di persone scomparse. E’ un ex poliziotto a fine carriera e si dedica alle investigazioni. Grazie al suo intuito infallibile saprà dare una chiave di lettura ai vari casi che si presenteranno portando a casa il risultato.

Ricordiamo che Cattleya ha realizzato altre produzioni di successo come Gomorra e Suburra.

Alessandro Preziosi, impegnato in una nuova fiction: non reciterà in “Non Mentire 2”?

Naturalmente Preziosi non ha il dono dell’ubiquità, per cui essendo impegnato su questo set è molto probabile che la sua presenza in Non Mentire 2 non sarà contemplata.

Del resto nella prima stagione della fiction con Greta Scarano, l’immagine finale si chiude con il frame di un Preziosi immerso nell’acqua del fiume che sta a significare, con buona probabilità, la morte del protagonista.

Ma per una serie che va, una ne arriva…per cui le fans del bell’attore napoletano possono stare tranquille: molto presto arriverà su canale 5 una fiction ricca di colpi di scena!