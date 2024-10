Dal 13 dicembre su Disney+ arriva Elton John: Never Too Late, un documentario dedicato alla leggendaria popstar. Il film esplora l’ascesa di Elton John verso il successo, toccando anche momenti di sfide personali. Vediamo insieme cosa sappiamo finora di questa attesissima uscita.

Il trailer di Elton John: Never Too Late

La famosa piattaforma ha recentemente diffuso il trailer ufficiale di questa nuova uscita. Diretto da R.J. Cutler e David Furnish, questo documentario originale debutterà il 13 dicembre su Disney+.

Elton John: Never Too Late ci mostrerà alcune riprese dei concerti più iconici della carriera della popstar, svelando anche momenti più intimi della sua vita. Il trailer, infatti, non si limita a evidenziare la straordinaria ascesa al successo, ma pone l’accento anche sulle difficoltà personali affrontate dall’artista, sui suoi rapporti familiari e su come questi abbiano influenzato la sua carriera e il suo percorso umano.

Partendo dal suo ultimo concerto in Nord America, tenutosi al Dodger Stadium, Elton riporta gli spettatori indietro nel tempo, ripercorrendo i momenti più alti e significativi della sua carriera, senza tralasciare gli strazianti bassi e gli aspetti più oscuri dei suoi primi anni. Viene inoltre esplorato come Elton John abbia superato ostacoli e problemi molto importanti come abusi e dipendenze, riuscendo a diventare una delle icone più amate e longeve del panorama musicale mondiale.

Non mancheranno i brani più famosi, i look indimenticabili del cantante, interviste e clip inedite. Per la gioia dei fan più fedeli, nel film sarà inoltre presente un nuovo brano originale di Elton John.

Targato Disney Branded Television, Elton John: Never Too è prodotto da Rocket Entertainment e This Machine Filmworks (parte di Sony Pictures Television). I registi Cutler e Furnish sono anche produttori insieme a Trevor Smith. I produttori esecutivi invece sono Elise Pearlstein, Mark Blatty, Luke Lloyd Davies, Rachael Paley, Jane Cha Cutler e John Battsek.