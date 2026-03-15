Una notizia bellissima per tutti i millennials appassionati della celebre serie tv. Il 24 marzo, direttamente su Disney+, arriva Hannah Montana 20th Anniversary Special, lo speciale per festeggiare i vent’anni dell’iconica adolescente. Per l’occasione, Miley Cyrus, popstar e interprete per anni della giovane cantante dall’identità misteriosa, tornerà in studio per svelare aneddoti inediti. Ecco tutto quello che sappiamo.

Disney+, ecco cosa sappiamo sullo speciale per i 20 anni di Hannah Montana

Hannah Montana 20th Anniversary Special arriva a fine mese su Disney+. Nell’era dei revival, dei sequel e dei reboot, non poteva mancare anche uno speciale dedicato a questo celebre personaggio, esattamente vent’anni dopo il suo debutto su Disney Channel.

Girato davanti a un pubblico in studio, Miley Cyrus farà un’intervista esclusiva condotta da Alex Cooper, dove svelerà alcune curiosità e aneddoti esclusivi sul programma e sulla sua carriera. Infatti, nel corso della conversazione con Cooper, si darà un’occhiata ancora più ravvicinata alla creazione di una delle celebrità più amate dai millennials. Diventata una delle icone della cultura pop, Hannah Montana ha avuto un impatto duraturo sui fan di tutto il mondo. Con nostalgia ma anche con un punto di vista nuovo, Miley Cyrus ripercorrerà quindi i momenti, la musica e i ricordi che hanno definito un’epoca.

“Collaborare con Miley per questo speciale è un sogno e vogliamo che sia una lettera d’amore rivolta ai fan, che oggi dimostrano la stessa passione di quando la serie ha debuttato 20 anni fa” ha commentato Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television.

Attraverso lo speciale, gli spettatori potranno anche vedere dei filmati d’archivio inediti, ma anche riprendono vita alcuni dei set memorabili di Hannah Montana. Ci saranno infatti il salotto della famiglia Stewart e il leggendario guardaroba di Hannah Montana. Ma non solo. Non mancheranno infatti alcuni momenti con delle guest star della serie, che ritorneranno sotto ai riflettori.

Lo speciale è prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions. Ashley Edens è la showrunner, mentre Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper (anche conduttrice), e Matt Kaplan sono gli executive producer.