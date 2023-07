Il revival va di moda in questo periodo, anche in televisione. Sta per approdare sul piccolo schermo una serie che ci riporterà nelle atmosfere degli anni ’90: Hanno ucciso l’uomo ragno-La storia degli 883.

Come avrete capito, ci stiamo riferendo all’iconico duo composto da Max Pezzali e Claudio Repetto, che spopolò all’epoca con brani diventati dei cult apprezzatissimi dai giovani (e meno giovani) di quel periodo e dopo. Ecco cosa sappiamo, al momento, sulla miniserie.

Hanno ucciso l’uomo ragno-La storia degli 883: la trama

Lo scorso 27 Giugno sono cominciate le riprese di Hanno ucciso l’uomo ragno-La storia degli 883. Il titolo del dramedy che approderà presto in tv, come è evidente, si riferisce alla prima canzone degli 883, un pezzo che letteralmente sbancò nell’estate del 1993 raggiungendo la cima della classifica delle hit più vendute di quell’anno.

La serie racconta la passione di due comuni ragazzi di provincia, Max Pezzali e Claudio Repetto, che grazie al talento e al fortunato incontro con Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni, riuscono a sfondare e a diventare un punto di riferimento per i coetanei. A fare da sfondo alle vicende personali e professionali del duo, attraverso un’operazione nostalgia che potrebbe far venire il magone ai più sensibili, troviamo le atmosfere, le mode e i trend che caratterizzarono l’ultimo decennio del XX secolo.

Regia e cast

In Hanno ucciso l’uomo ragno-La storia degli 883, impersonano Max Pezzali e Claudio Repetto, rispettivamente, il debuttante Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, già visto in Gli sdraiati e Vostro onore. La regia è di Sydney Sibilia.

Dove e quando in tv

Hanno ucciso l’uomo ragno-La storia degli 883 è una produzione Sky e proprio su tale piattaforma andrà in onda, sebbene non si sappia ancora quando di preciso. La serie è stata annunciata come una delle grandi novità della stagione 2023/24 ed è pertanto probabile che, per vederla, dovremo aspettare il prossimo anno.