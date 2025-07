Il Mostro, serie italiana diretta da Stefano Sollima sul Mostro di Firenze, arriva su Netflix. Composta da quattro episodi, la data di rilascio è fissata per il 22 ottobre. Creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, questo titolo arriva in concomitanza con il 10° anniversario del servizio in Italia. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo finora su Il Mostro.

Il Mostro: tutte le informazioni a riguardo

Con l’uscita del teaser trailer, pubblicato sui canali Netflix recentemente, abbiamo scoperto qualche informazione in più circa Il Mostro.

Questa serie tv racconterà la storia di uno dei serial killer più famigerati e temuti di sempre della cronaca nera italiana. Nei quattro episodi si seguiranno infatti gli otto duplici omicidi, eseguiti sempre dalla stessa arma, una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale assassino della storia del Paese, che ha generato diciassette anni di terrore e paura non solo in Toscana, ma anche in tutta l’Italia.

Le vicende sono state ricostruite sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso. A partire dal primo omicidio di coppia, avvenuto a settembre del 1974, la serie tv seguirà il punto di vista dei possibili mostri che, col passare del tempo, sono stati molti, lasciando ancora adesso una scia di interrogativi in sospeso. In una storia agghiacciante in cui il Mostro potrebbe essere chiunque, anche colui che non si sarebbe mai sospettato, questa serie tv porterà gli spettatori tra i meandri più oscuri dell’animo umano.

Disponibile dal 22 ottobre solo su Netflix, questo titolo è una produzione The Apartment – società del gruppo Fremantle – e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini. La regia è di Stefano Sollima (Adagio, Suburra), ideatore del progetto insieme a Leonardo Fasoli. Del cast fanno parte Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.