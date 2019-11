Armando e Veronica battibeccano a Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, in studio i due volti del Trono Over hanno prodotto vere e proprie scintille. Ma per quale motivo? La donna ha rifiutato il ballo propostole da Incarnato, anche perché pare che l’uomo non le abbia chiesto neppure “come stai?“. Ecco il video Witty tv con il botta e risposta tra i due protagonisti del programma di Canale 5.