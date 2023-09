Tutto pronto per l’evento televisivo musicale dal titolo Arena Suzuki dai 60 ai 2000 previsto, in onda su Rai 1 per sabato 23 settembre e mercoledì 27 settembre e 4 di ottobre. L’evento live si terrà invece il 18, 19 e 20 di settembre all’Arena di Verona e come sempre avrà la conduzione di Amadeus. Quest’anno l’evento abbraccia un periodo più lungo rispetto alle edizioni precedenti. Si partirà infatti dai mitici anni sessanta, passando poi ai settanta. Raccontati musicalmente sarà poi la volta degli anni ottanta e novanta, per arrivare poi ai fantastici anni duemila.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000, su Rai 1: cast, ospiti e quando in tv

Lo show Arena Suzuki dai 60 ai 2000 inaugura la stagione televisiva 2023/2024 delle grandi serate della prima rete della tv pubblica, con Amadeus a fare da cerimoniere, in vista del prossimo Festival di Sanremo 2024, che si terrà nel mese di febbraio.

Il cast e gli ospiti in programma

Nei giorni scorsi sono trapelati alcuni nomi dei partecipanti ad Arena Suzuki dai 60 ai 2000. A fare i nomi sulle pagine de Il Corriere della sera, è lo stesso Amadeus, grazie all’intervista fatta da Renato Franco. Tra quelli annunciati dal conduttore tv ci sono: Simple minds, Trevor Horn, Natalie Imbruglia e Kool & the gang.

L’appuntamento con la grande musica di Arena Suzuki 2023

Il portale TvBlog ha appena annunciato in anteprima altri nomi di ospiti che vedremo sul palco dell’Arena di Verona durante le tre serate in onda su Rai 1. Nomi che andranno ad arricchire la lunga lista di cantanti che ci proietterà nella musica degli anni 60 fino ai 2000. Tra questi ci sono: Laid Back, Iva Zanicchi, i Jalisse e Haddaway. Sicuramente, altri grandi nomi della musica verranno annunciati nei prossimo giorni, non ci resta che rinnovare l’appuntamento con la grande musica di Arena Suzuki 2023 con la prima puntata in onda sabato 23 settembre 2023, le altre due mercoledì 27 settembre e 4 ottobre.