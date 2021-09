Amadeus è il protagonista di Arena Suzuki 60-70-80, lo show in due grandi serate su Rai 1. Due eventi dedicati alla musica degli anni 60′, ’70 e ’80, un’occasione unica per celebrare tre importanti decenni, tra i più felici e iconici del made in Italy musicale. Due prime serate su Raiuno per far risuonare nella mente del pubblico le più celebri hit italiane e internazionali di quegli anni. Canzoni indimenticabili simbolo di un’epoca irripetibile che riecheggiano, rigorosamente con i suoni originali, in quello che, per la memoria collettiva, è il vero Tempio della Musica: l’Arena di Verona. Ma vediamo quali sono state le più belle esibizioni di ieri sera durante la prima serata.

Arena Suzuki 60-70-80 le più belle esibizioni di ieri sera

La prima serata di Arena Suzuki 60-70-80 è andata in scena ieri, 25 settembre 2021. Dall’Arena di Verona. Amadeus ha voluto valorizzare i più grandi successi nazionali e internazionali degli anni ’60, ’70 e ’80 che hanno influenzato diverse generazioni, attraverso la presenza dei numerosi ospiti che hanno prodotto le hit di quegli anni. L’esperimento di Amadeus è un vero e proprio viaggio nella memoria ricordando l’atmosfera degli anni in cui lavorava nelle discoteche come DJ e poi nella Radio proponendo le varie canzoni.

Quando andrà in onda la seconda serata

La seconda e ultima serata di Arena Suzuki 60-70-80, andrà in onda in prima serata sempre su Rai 1 sabato 2 ottobre 2021. Tanti gli artisti che si esibiranno durante la serata sul meraviglioso palcoscenico dell’Arena di Verona.

Gli artisti della prima serata di Arena Suzuki 60-70-80

Tra gli artisti che si sono esibiti ieri sera, durante la prima delle due serate ci sono: Europe, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Sandy Marton, Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spencer, Sergio Caputo, Ivana Spagna. Di seguito alcune delle più belle esibizioni della serata di ieri.

Alcune delle esibizioni della prima serata

Amadeus apre la serata con un bellissimo e commovente omaggio alla grandissima Raffaella Carrà. Un medley delle più belle canzoni della Raffaella nazionale è stato cantato e ballato dall’intera Arena di Verona.

Il pubblico presente si scatena subito quando sul palco arriva il grandissimo Johnson Righeira che fa veramente ballare tutti i presenti con la sua indimenticabile “Vamos a la playa”.

Proprio grazie all’esibizione di Johnson Righeira e della sua “Vamos a la playa”, Amadeus coglie l’occasione per ricordare il grande Fabrizio Frizzi, che proprio con Amadeus condivise il palco di Tale e Quale Show, cantando questo brano indimenticabile.

Fabrizio Frizzi e Amadeus che imitano i Righeira a #TaleEQualeShow.

Fabrizio Frizzi e Amadeus che imitano i Righeira a #TaleEQualeShow.

Quanto ci ha fatto ridere! Ci rese più leggeri ❤️#Arena607080 #ArenaSuzuki607080

A infiammare l’Arena di Verona ci pensa poi la nostra “Queen” del Rock italiano Loredana Bertè con una delle sue più celebri interpretazioni: “Sei Bellissima”.

Durante la serata succede qualcosa di veramente unico, lo storico incontro a suon di “People from Ibiza” tra l’imitatore e l’imitato: Amadeus incontra il grande Sandy Marton.

Storico incontro a suon di “People from Ibiza”.

Storico incontro a suon di "People from Ibiza".

Posso dire che l'imitatore è più bravo dell'imitato dopo tanti anni?#Arena607080 #ArenaSuzuki607080

Quando si parla di hit musicali non poteva mancare una grande protagonista della musica italiana e internazionale, la spumeggiante Ivana Spagna che regala un medley dei suoi più grandi successi tra cui “Easy Lady” e “Call Me”.