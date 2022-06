Amadeus torna all’Arena di Verona il 12, 13 e 14 settembre 2022 con “Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90”. A quasi 100 giorni dall’evento sono stati venduti più di 17mila biglietti. In conferenza stampa il conduttore dello show dichiara: “Avremo circa cinquanta artisti che verranno nelle tre serate. Quest’anno abbiamo aggiunto gli Anni 90, iconici come gli altri anni”. Il direttore Stefano Coletta, presente alla conferenza, interviene dicendo: “Da ieri la Rai apre alle direzioni di genere e io sono felice di inaugurare da ieri la direzione del Prime Time. Ho voluto si partisse a settembre proprio con “Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90″ per i primi tre sabati di garanzia”.

“Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90” torna con Amadeus: cast ospiti e quando in tv

Lo show “Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90” con la conduzione di Amadeus andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 17 e 24 settembre e il primo ottobre. Nel cast ci saranno Gloria Gaynor con “I Will Survive”, Holly Johnson (Frankie Goes To Hollywood) con “Relax” e “The Power Of Love”, Bonnie Tyler con “Total Eclipse of The Heart”, Paul Young con “Love of the Common People” e Richard Sanderson con “Reality”. A rappresentare gli Anni ’90 nel cast ci saranno gli Aqua con “Barbie Girl”, Gianluca Grignani con “Destinazione paradiso” e Snap! con “The Power”.

Sul palco dell’Arena di Verona anche due signore della musica italiana, che rappresentano gli Anni ’60 e ’70: la mitica Ornella Vanoni con “L’appuntamento”, “Una ragione di più” e altri suoi grandi successi e la sempre energica Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, “Cuore”, “Il geghegè” e altri suoi mitici brani.

Sul cast artistico Amadeus dice: “Sono hit incollate su noi. A volte basta rispolverarli come sta succedendo con la serie Stranger Things e Running up the hill di Kate Bush. Il brano continua ad essere bello e se ne accorgono i ragazzi che hanno una velocità di percezione maggiore”.

Amadeus su Sanremo 2023: “Vorrei Mina ospite”

Quando si parla di Amadeus e di musica, non si può non parlare del Festival di Sanremo 2023. Il direttore artistico e conduttore della kermesse sanremese, in merito alla prossima edizione del Festival dice: “Si sta già lavorando da mesi al prossimo Sanremo 2023 e certamente quest’anno sia per i Giovani che i Big le canzoni arriveranno prima di settembre. Nessuno per ora ha presentato la canzone e siamo in anticipo”.

Sulla serata delle Cover del prossimo Sanremo 2023, Amadeus anticipa: “La serata delle cover di Sanremo 2023 anche quest’anno sarà sugli Anni 60, 70, 80 e 90. Lunedì uscirà il regolamento ufficiale di Sanremo 2023. I Big potranno essere accompagnati anche dall’artista ‘originale’ della cover scelta”. In merito agli ospiti del prossimo Festival di Sanremo 2023, Amadeus si sbilancia e azzarda: “Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo 2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione”.

Amadeus ha inoltre parlato dei cantanti del momento, molti dei quali hanno partecipato ai suoi Festival: “Gli artisti iconici di adesso? Mi auguro che i cantanti di oggi, come Maneskin, Mahmood e Blanco, Irama, Rkomi, Elodie, possano esserci anche tra trent’anni”