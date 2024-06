Ha trionfato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Aras Senol è riuscito ad imporsi nel reality aggiudicandosi il montepremi finale di 100mila euro, metà del quale è stato destinato alla fondazione Giulia Cecchettin, la fondazione nata in memoria della studentessa di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato lo scorso novembre. Diventato popolare in Italia per il ruolo di Cetin nella serie tv “Terra Amara”, l’attore turco si è fatto apprezzare ancora di più dal pubblico italiano nel corso di questa avventura televisiva.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Aras Senol. Secondo il vincitore a fare la differenza rispetto agli altri naufraghi è stato il fatto di essersi messo a servizio del gruppo. Tracciando un bilancio di questa esperienza, Aras ha rivelato qual è stato il momento più bello e anche quello più complicato.

Prima di essere eletto vincitore dell'Isola dei Famosi, Aras ha ricevuto la sorpresa della fidanzata. L'attore ha sofferto molto la mancanza di Eylul con cui convolerà a nozze.

Dopo questa esperienza, Aras Senol vuole concentrarsi su progetti futuri. All’attore piacerebbe tanto recitare in serie tv italiane ma anche in film. Per farlo però deve ancora migliorare l’italiano. Sulla possibilità di partecipare al Grande Fratello, lo esclude: “L’ho fatto una volta nella mia vita e mi basta perché sono un attore e mi piace il mio lavoro ora il mio sogno è di recitare in serie tv o film in Italia ma so che prima però dovrei migliorare il mio italiano”.

Intervista al vincitore dell’Isola dei famosi Aras Senol

Aras, hai vinto questa edizione dell’Isola dei Famosi. Te lo saresti mai aspettato?

No, in realtà non me lo aspettavo. Ho sempre pensato che sarei stato eliminato alla quinta o sesta settimana. Quando sono arrivato tra gli ultimi cinque per la finale, sono rimasto sorpreso. Ho fatto di tutto per arrivare in finale, ma data la barriera linguistica è stato davvero difficile per me. Non volevo vincere il programma perché in realtà l’avevo già vinto. Ho raggiunto la finale ed è stato un modo per mettermi alla prova con me stesso, agli altri compagni avevo detto che sarebbe stato molto bello se avesse vinto un italiano. In fondo mi sono sempre sentito un ospite dell’Isola, non essendo italiano, ma ora sono davvero felice.

Cosa ha fatto la differenza secondo te rispetto agli altri naufraghi? Perché hai vinto?

Devo essere sincero, credo che le mie difficoltà linguistiche si siano trasformate in un vantaggio per me, perché non ho combattuto con nessuno e non ho fatto alcuna strategia. Ho cercato solo di divertirmi e di godermi il momento. Mi sono goduto l’esperienza, ma non credo che le difficoltà linguistiche siano state sufficienti per vincere, credo di aver sempre rispettato il gruppo e di aver sempre lavorato per il gruppo. Penso di aver vinto questo show grazie al pubblico e ancora una volta voglio dire loro grazie di cuore perché mi hanno accettato come un fratello e come un figlio, non mi sono mai sentito solo.

Prima di iniziare questa avventura avevi dichiarato di volerti far conoscere per come eri, diverso da Cetin in Terra Amara. Pensi di esserci riuscito?

Credo di esserci riuscito perché prima il pubblico mi conosceva solo come Cetin. Sull’Isola sono sempre stato me stesso, senza forzature.

Hai deciso di devolvere metà del montepremi alla fondazione Giulia Cecchettin. Come mai questa scelta?

Ho ascoltato la sua storia quando ero a Verissimo e mi ha molto colpito. Anche nel mio Paese in un anno sono state uccise più di 300 donne a causa della violenza di un uomo. Nel 2024 non riesco a capire perché siamo ancora a questo punto. Ho scelto Cecchettin perché so che sei mesi dopo o un anno dopo dimenticheremo perché è nella natura umana dimenticare. Stiamo dimenticando troppo in fretta e forse (spero di no) dopo un anno succederà ancora e sentiremo un altro nome. Ecco perché ho detto che bisogna ricordare sempre e non dimenticare mai.

Cosa ti ha lasciato l’Isola dei Famosi e come mai avevi deciso di partecipare? Si è rivelata un’esperienza come te l’aspettavi?

E’ stato più difficile di quanto mi aspettassi, ma non lo dimenticherò mai. È stata una delle esperienze più forti della mia vita, in più ora ho anche degli amici in Italia e non sono più solo.

C’è qualcosa che tornando indietro non rifaresti?

No, forse posso dire che a volte, quando ero troppo stanco, mi sono fermato e ho smesso di divertirmi, se tornassi indietro adesso probabilmente continuerei a divertirmi.

E’ stata un’esperienza tosta anche per la difficoltà della lingua italiana. Hai notato dei progressi in questi mesi?

Nell’ultima settimana, quando ero in finale, ho notato che all’inizio dello puntata parlavo davvero male in italiano, ma ora sono migliorato e non mi fermerò. La strada per me è ancora lunga. Sono tornato a casa dall’isola e ho iniziato a lavorare.

Quanti chili hai perso?

Ho perso 17 chili ma ora sto mangiando di tutto.

Tracciando un bilancio, qual è stato il momento più bello? E quello invece più complicato?

Non ho un momento migliore, ho diversi bei momenti, ma se devo sceglierne uno di questi, è stato quando è venuta Valentina (la ragazza di Franco) sulla nostra spiaggia per mangiare con noi. È stato divertente bere (naturalmente acqua) abbiamo parlato, ho ballato, è stata una bella giornata. Quello più brutto è stato il giorno dell’incidente di Khadi.

Poco prima di essere nominato vincitore hai ricevuto la sorpresa della tua fidanzata Eylul. Quanto hai sofferto la sua mancanza? Vi sposerete presto?

Non potete immaginare quanto mi sia mancata quando l’ho vista ho pianto tanto, ma poi mi sono sentito leggero come un uccellino. Sì, penso che il matrimonio ci sarà presto, ma dobbiamo fare dei progetti. Non è qualcosa di immediato anche perché dovremmo anche decidere dove andremo a vivere.

Con quale dei naufraghi speri di continuare a coltivare un’amicizia?

Con tutti loro, sono tutti miei amici, quello che succede all’ Isola resta sull’Isola e non dobbiamo dimenticare che alla fine è solo un programma televisivo. La vita vera e la vera amicizia sono più importanti di questo.

Con Edoardo Franco hai instaurato una bellissima amicizia. Eppure, in molti sono rimasti spiazzati dalla tua nomination in semifinale. Come mai? Questione di strategia?

No, non sono una persona che fa strategia e non sono una persona che parla alle spalle di un’altra persona, quando ho parlato con Artur dell’anti-mosquitos gli ho detto che non volevo parlare alle sue spalle, per questo quello che avevo da dirgli l’ho detto in faccia. Io parlo sempre con le persone faccia a faccia perché mi piace, altrimenti sarebbe falso. Perché ho nominato Edoardo Franco l’ho già spiegato, Edoardo Stoppa mi aveva salvato in una delle sfide e poi io ho salvato Eduardo Franco e penso che se sono arrivato in semifinale, è stato grazie a lui perché prima della nomination finale, avevo nominato solo una volta Karina. Ma dopo aver nominato di nuovo Franco, gli ho detto che lo avevo nominato e che in quel momento non sapevo che avremmo dovuto nominare due persone perché non avevo capito cosa avesse detto Vladimir. E io e Franco abbiamo riso, perché anche lui sa che tra noi c’è una vera amicizia. E ho anche detto a tutto il gruppo che Edoardo Stoppa era il più meritevole di vincere nello show. Devo essere onesto, l’ho detto sempre. Ora ho vinto e sono davvero felice per questo. Mi sembra ancora di essere in un sogno, non mi sono reso conto di quello che ho fatto perché come ho detto prima non avrei mai pensato di vincere.

Chi è stato secondo te il naufrago più stratega?

Penso che ce ne sia più di uno, ma il nome non è importante perché se qualcuno ha bisogno di fare strategia, va bene. Io non ho mai fatto una strategia, ma se una persona l’ha fatta, non posso dire perché, è stata una sua decisione.

Dopo l’Isola dei Famosi sogni un altro reality? Al Grande Fratello ti piacerebbe partecipare?

No, per me i reality sono finiti. L’ho fatto una volta nella mia vita e mi basta perché sono un attore e mi piace il mio lavoro ora il mio sogno è di recitare in serie tv o film in Italia ma so che prima però dovrei migliorare il mio italiano.

In Italia sei molto amato. Ti piacerebbe lavorare nel nostro Paese?

Sì, mi sembra un sogno. Non sapevo che il pubblico mi amasse così tanto. Sono rimasto scioccato quando sono tornato a casa e ho letto i commenti. È incredibile e credo che questo per me sia più importante della vittoria. In questo momento sono a casa, ma dopo tre o quattro settimane di relax tornerò in Italia, la mia seconda casa.