Antonia arriva su Rai3: quando in tv della serie che parla di endometriosi

L’endometriosi è al centro di Antonia. Dopo la messa in onda in streaming su Amazon Prime, la serie arriva sulla Rai dove potremo vedere la malattia dal punto di vista dell’attrice Chiara Martegiani da cui è nata l’idea di Antonia. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Antonia, la serie sull’endometriosi arriva sulla Rai

In Italia sono tantissime le donne che soffrono di endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta e che ha trovato il giusto risalto in Antonia. La serie è stata premiata con il Nastro d’argento SIAE, main sponsor dell’evento, proprio per la tematica trattata.

Il dramedy, trasmesso su Amazon Prime, arriva ora in chiaro in prima serata su Rai3 con due puntate che andranno in onda sabato 21 dicembre 2024 e sabato 4 gennaio 2025.

Ma di cosa parla Antonia? Una giovane donna, Antonia appunto, decide di andare via di casa e di trasferirsi a Roma. Nel giorno del suo 33esimo compleanno litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale dove scopre di avere l’endometriosi. Per tutta la sua vita nessuno era riuscito a diagnosticarle la malattia che ha influenzato in modo significativo i suoi anni. Attraverso un percorso di psicoterapia, scoprirà se stessa e inizierà a non scappare più, risolvendo i problemi che la tormentano.

Numero episodi e anticipazioni

Scritta e sceneggiata da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione artistica di Valerio Mastandrea, “Antonia” è una produzione Fidelio, Groenlandia, in collaborazione con Rai Fiction e Prime Video. In totale la serie prevede sei episodi che saranno trasmessi su Rai 3 divisi in due serate.

I primi tre andranno in onda sabato 21 dicembre 2024 mentre per scoprire come finirà Antonia dovremmo attendere il nuovo anno, sabato 4 gennaio 2025. Intanto tutta la serie è già disponibile su Raiplay.

Come spiegato dagli autori, l’endometriosi non è trattata come una malattia invalidante ma come un’opportunità di rinascita. Ogni donna può essere Antonia che trova la forza per reagire e riprendere in mano la propria vita.