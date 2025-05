Antonella Mosetti ha lasciato L’Isola dei Famosi 2025. Dopo settimane di ripensamenti, la showgirl ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5 dopo una crisi profonda legata al dolore per la morte del padre.

Antonella Mosetti si ritira da L’Isola dei Famosi 2025: i motivi

E’ ufficiale Antonella Mosetti ha abbandonato definitivamente L’Isola dei Famosi 2025. La ex ragazza di Non è la Rai non ha retto al dolore sopraggiunto sulla play per la scomparsa del padre avvenuta tempo fa. Un dolore enorme che pensava di aver superato, ma che è tornato a dilaniarla più forte che mai una volta sbarcata in Honduras. Dopo giorni di crisi la showgirl ha deciso di lasciare per sempre l’Isola. I motivi sono legati al grande dolore che prova ancora oggi per la morte del padre, un lutto che non ha ancora superato del tutto. ”

“Sono venuta qua per ritrovare il mio papà, ma mi sono sentita ancora più lontana” – ha detto la Mosetti lasciando definitivamente L’Isola dei Famosi 2025. La notizia è arrivata a pochi giorni dalla profonda crisi che aveva spinto la showgirl a comunicare durante la diretta della seconda puntata di voler lasciare il gioco.

Antonella Mosetti, la crisi a L’Isola dei Famosi 2025 per il lutto del padre

Durante la seconda diretta de L’Isola dei Famosi 2025, Antonella Mosetti nella zona delle nomination si era raccontata a cuore apeorto a Veronica Gentili e Simona Ventura.

“Ho sbagliato il momento, è passato poco tempo” – precisa la Mosetti in lacrime – “sto male, ma quando hai il dolore forte forte proprio che ti divora nell’anima e lo metti anche insieme alla nausea, dare di stomaco, non dormire, non mangiare, cedi. Più volte nella mia vita a stare male che bene e finché non entri in questo reality non capisci quanto è importante un abbraccio da una persona che ami, il non buttare cibo. Ho iniziato a dare valore a tantissime cose, la mia famiglia mi starò guardando e sanno che sono molto forte, ma sono stanca di essere molto forte sempre”.

Dallo studio le parole di conforto del fratello e della figlia Asia erano riusciti a darle quella forza in più per proseguire, ma alla fine a distanza di pochi giorni la Mosetti ha deciso di uscire per sempre dal gioco. Si tratta del sesto abbandono in sole tre puntate di reality!