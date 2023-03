Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati i protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Ogni dinamica, da quella di coppia a quella più strettamente legata al gioco, dipendeva da loro. In base alle loro opinioni sui concorrenti della casa scaturivano, di conseguenza, schieramenti e dinamiche portate in prime time su Canale 5. Ora che sono al di fuori della casa più spiata d’Italia i loro volti immortalati da Chi mostrano tutta la felicità che, per quasi 6 mesi, in molti hanno tentato di distruggere. Di seguito, le loro parole rilasciate alla giornalista Azzurra Della Penna.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: con l’approvazione delle famiglie sono pronti per la convivenza tra Roma e Milano

L’unica coppia del Gf Vip 7 è quella formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Anche i più ostinati e avversi devono ammetterlo. Nonostante gli scontri, a volte poco edificanti da entrambi i lati, si sono conosciuti per ciò che sono e per questo scelti ogni volta.

Loro non lo sapevano ma, da fuori, chi li ha sempre sostenuti sono state le rispettive famiglie che hanno capito subito l’innamoramento sincero dei due e infatti, alla domanda sui genitori queste sono state le risposte.

Antonella Fiordelisi: “I miei sono felicissimi, lo adorano”

Edoardo Donnamaria: “I miei? Pazzi di lei. Mamma dice che è simpaticissima, matta come un cavallo e bella. Mio padre pende dalle sue labbra anche perchè dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza”

A chi li accusa di aver fatto strategia rispondono:

“Non c’è bisogno neanche di stare lì a spiegare, chi pensa che sia una strategia lo fa per invidia”

Una narrazione in prima serata, quella della loro storia d’amore e dei loro “personaggi” all’interno della casa del Gf Vip 7, distorta e che non coincideva con la diretta del live h24. Lei, Antonella Fiordelisi (25 anni), dipinta come la femme fatale in grado solo di provocare liti e di tenere più alle lucine rosse delle 120 telecamere della casa che alla propria storia.

Lui, Edoardo Donnamaria (30 anni) descritto con epiteti che non meritava e come la parte debole non in grado di decidere se la ragazza fosse sincera nei suoi confronti. Tuttavia per ogni litigio, alimentato anche da determinati concorrenti che sapevano della loro forza nel gioco, la spinta per tornare insieme è sempre stata lì come una fiamma che si alza e si abbassa senza spegnersi mai.

In realtà, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati molto più di questo. Sono riusciti, non con poche difficoltà, a non farsi risucchiare unicamente dalla dinamica amorosa. Lo dimostrano gli spazi individuali che sono riusciti a ritagliarsi come la scrittura del Gf Game Night dovuta in gran parte a Donnamaria, la buona prova da co-conduttrice del Tg Gf Vip da parte della Fiordelisi e la riuscita della Gf Vip Radio per entrambi.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: cosa riserverà il futuro per i Donnalisi?

Nonostante le uscite di scena rocambolesche dal Gf Vip 7 sia per Edoardo Donnamaria sia per Antonella Fiordelisi, l’affetto del pubblico e delle loro fanbase è fuori discussione tant’è che gli #drojette, #fiorde e #donnalisi sono in trend topic, su twitter, costantemente.

La partecipazione al Gf Vip7 li ha fatti incontrare e innamorare ma la conclusione dei loro percorsi sicuramente ha aperto loro delle strade lavorative che scopriremo in un futuro prossimo. In ballo ci sono tante proposte.

Intanto, Antonella Fiordelisi continuerà la sua attività da influencer con quasi 1,5 milioni di followers mentre Edoardo Donnamaria torna alla conduzione radiofonica, dal prossimo lunedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, a Radio Zeta.