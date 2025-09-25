Abbiamo intervistato in esclusiva Antonella Fiordelisi, nuova concorrente di Tale e Quale Show 2025, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ci ha raccontato di quanto abbia studiato per poter superare il provino ed entrare a far parte del cast dello show dell’ammiraglia Rai per potersi far conoscere sotto un altro aspetto e mettere in risalto non solo la sua simpatia, ma anche qualcosa di più. Antonella si è detta pronta a migliorare e a impegnarsi sempre di più per superare i suoi limiti e per far ricredere Cristiano Malgioglio. Dei suoi giudizi, infatti, pare non aver paura. Si aspetta che almeno all’inizio quest’ultimi sia molto critico nei suoi confronti. Ecco le sue parole.

Antonella Fiordelisi intervista esclusiva alla concorrente di Tale e Quale Show 2025

Sei una nuova concorrente di Tale e Quale Show, come ti stai preparando?

Sto studiando, sto studiando tanto. Siamo sempre qui, tutti i giorni. C’è la mia coach, che ho conosciuto qualche tempo fa, che è bravissima. C’è un po’ di ansia in giro, nell’aria, però ci sta, fa parte del gioco.

Come te la cavi con le imitazioni?

Così e così. Normale. Con il canto anche.

Hai studiato però? Ho letto un post che avevi scritto su Instagram in cui dicevi che sei arrivata fino a qui però ti sei impegnata tanto per arrivarci.

Ho studiato quasi un annetto canto per poter fare questo provino perché ci tenevo tanto a farlo. Sicuramente una base adesso c’è. Cosa che prima non c’era. Rispetto agli altri concorrenti mi sento un po’ svantaggiata perché non ho mai avuto la possibilità di studiare per anni né canto, né recitazione, né ballo. Ci sono anche delle canzoni in cui si dovrà ballare. Il mio obiettivo è quello di superare i miei limiti, perché so di averne. Cercherò di concentrarmi e di dare il meglio di me.

C’è un artista che ti piacerebbe imitare?

Mi piacerebbe imitare Dua Lipa, anche se è difficile, però mi è sempre piaciuta lei come cantante. E’ così internazionale e mi piacerebbe molto.

Per la prima puntata di tocca Gaia?

Sì, per la prima puntata mi tocca Gaia, che è molto molto difficile perché ha questa voce molto calda, raffinata e allo stesso molto potente. Non è facilissima imitarla dal punto di vista canoro. Mi sto impegnando, non posso dire altro. Se mi concentro può uscire bene, poi sarete voi a dirmelo.

Tra i giurati ti spaventa il giudizio di Malgioglio?

No, non mi spaventa perché già so cosa mi aspetterà. So che dirà la sua, potrebbe essere un po’ critico nei miei confronti, e ci sta proprio perché io non sono tutta questa cima per quanto riguarda il canto. Il mio obiettivo sarà quello di fargli cambiare idea a fine stagione.

E’ per te un po’ un’occasione per farti conoscere sotto una diversa luce da parte del pubblico. Ti abbiamo conosciuto al GF sotto un aspetto legato più al gossip, ora è tutto diverso giusto?

Sì è una grande occasione per farmi vedere in altre vesti anche perché qui si mettono in risalto dei talenti. Saper cantare, saper ballare e saper imitare sono caratteristiche che non tutti possono avere. Nei programmi che ho fatto in passato ero me stessa e basta. Non mi impegnavo, non studiavo e non facevo nulla di quello che faccio ora. Questa è come se fosse una scuola. Potrà fare in modo che si levino dei clichè su di me. Che qualcuno possa cambiare idea. Lo spero.

Ad oggi che ricordo hai di quell’esperienza del GF? Ti sei pentita di avervi partecipato se ha dato una immagine di te che non ti è piaciuta?

In realtà appena sono uscita pensavo fosse stato deleterio, invece no, perché mi ha fatto conoscere al grande pubblico e non mi dispiace averlo fatto, anzi … . Quello che forse mi può dispiacere è che essendo un reality ci sono un po’ di luoghi comuni per quanto riguarda il GF in generale. Si parla ormai di tre anni fa, ma la gente ha iniziato a conoscermi da li e ha iniziato ad amarmi e a sostenermi per come sono. Mi farà piacere se loro continueranno a seguirmi anche perché sono brava a fare qualcosa e non solo perché sono simpatica o sono me stessa.

Anche a livello sentimentale sei felice, giusto?

Sì, sono otto mesi ormai che sono fidanzata e sono felicissima. Giulio ormai lo conoscete perché ormai è sempre sul mio social. E’ un bravissimo ragazzo ed è bellissimo e mi fa stare tranquilla. E’ la cosa più importante per noi donne stare tranquille, ma anche per l’uomo.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Mi aspetto un’ Antonella che si impegna e possa superare i suoi limiti.