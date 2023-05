Come ogni giorno Antonella Clerici anche quest’oggi ha condotto una nuova puntata del programma È Sempre Mezzogiorno, in onda su Rai 1. La conduttrice è apparsa fin da subito emozionata. A commuovere la Clerici sono le immagini e le notizie che arrivano in merito all’alluvione che ha colpito la regione Emilia Romagna. Antonella ha infatti espresso la sua vicinanza a tutti gli abitanti che in questi giorni stanno attraversando momenti di terrore a causa del forte maltempo che ha causato inondazioni e morti.

Antonella Clerici si commuove a È Sempre Mezzogiorno per Emilia Romagna

Antonella Clerici apre la puntata di È Sempre Mezzogiorno, andata in onda oggi 18 maggio 2023, con un pensiero rivolto a tutti gli abitanti dell’Emilia Romagna che in questi giorni stanno attraversando momenti difficili a causa dell’alluvione che ha colpito la regione dopo le incessanti piogge dei giorni scorsi che hanno causato inondazioni e anche diverse vittime.

Le parole della Clerici

La puntata di oggi si apre sulle note della canzone “Romagna Mia”. Antonella Clerici nel rivolgere un pensiero al popolo romagnolo dice:“Ho voluto iniziare con questa canzone perchè mi mette molta allegria ma soprattutto perchè Romagna mia in realtà è Romagna nostra in questo caso, perchè noi abbracciamo tutto il popolo della Romagna. Non conosco una persona che non ami il popolo dell’Emilia Romagna” – e aggiunge – “In questo momento penso che molti non abbiano le case, penso agli albergatori e a tutti coloro che hanno perso tutto”.

Poi la conduttrice scoppia in lacrime: “Scusatemi io penso a tutta questa povera gente. Scusate sono in diretta, io tutte le emozioni le esterno, e poi non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. È un dolore pazzesco”.

Le lacrime della conduttrice contagiano anche tutti gli altri partecipanti al programma che sono visibilmente commossi dopo le parole espresse da Antonella Clerici. La conduttrice saluta poi chi è a casa dicendo: “Facciamo quello che sappiamo fare, tenendo compagnia alle persone che sono a casa portando un po’ di leggerezza”.

Video – Antonella Clerici in lacrime