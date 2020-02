Durante la conferenza stampa di Sanremo 2020 è presente anche Antonella Clerici che stasera accompagnerà Amadeus alla conduzione della kermesse canora. La Clerici grande professionista, aveva già condotto Sanremo nel 2010 e 5 anni prima, nel 2005 era salita sul prestigioso palco assieme a Paolo Bonolis.

Antonella Clerici si commuove per l’attestato di stima di Stefano Coletta direttore di Rai 1

La dolce Antonellina si è commossa grazie al neo direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che le ha rivolte parole di stima e affetto. Durante la conferenza stampa di Sanremo uno dei giornalisti chiede come è possibile che dai palinsesti Rai manca proprio la Clerici e Coletta risponde:

“ Credo che sia una bestemmia il fatto che Antonella Clerici sia fuori dai palinsesti di Rai 1. La ritengo una donna non solo legata a un registro ludico come l’abbiamo vista nella sua evoluzione ma è una donna autorevole io credo che Rai 1 debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone che guardano l’ammiraglia.

E’ una donna coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con i telespettatori. Per me Antonella sarà un asset dell’ammiraglia, anche se ci siamo parlati molto velocemente…”

Parole più che giuste da parte del direttore, perché non si può mettere in stand by una professionista come la Clerici per alcune scelte a volte “insensate” di altri direttori che hanno preferito altri volti, ad una vera professionista, come Antonella Clerici.

Applausi a Sanremo da parte di tutti i giornalisti presenti in conferenza stampa

Stefano Coletta è stato poi interrotto dalle lacrime di Antonella Clerici che si è commossa per queste belle parole e ha aggiunto:

“Sono lacrime di gioia e di riconoscenza perchè per me è stato un anno complicato, l’essere qui e sentire le tue parole, e sentirmi circondata da questo affetto, ne avevo bisogno devo dire la verità”

Coletta precisa anche che: “Con Antonella ci siamo sentiti, scritti parlati, lei per altro è sempre stata molto carina nella mia direzione di Rai 3, pur non conoscendoci troppo, con complimenti per la mia innovazione. Ecco innovare su Rai 1 diciamo è più complicato perchè non si è in una nicchia dove i valori son più ridotti, ma il mio lavoro viene orientato su questa mia voglia di innovare e di sperimentare…”

Antonella Clerici: cosa farà in Rai?

Al momento non sappiamo quali sono i piani del Direttore di Rai per la Clerici, ma sicuramente tornerà in pista con un nuovo programma di cui ancor non si sa nulla. Quello che sappiamo è che la conduttrice avrà un ruolo fondamentale a Viale Mazzini, e si tratterà di qualcosa di speciale, diverso dal solito.

Infatti Coletta dice che vuole sperimentare con Antonella qualcosa che possa valorizzarla sia sul piano leggero che su quello più profondo, perchè lei è una donna giocosa ma anche moto attenta e profonda.

La Clerici condivide le parole del direttore e replica

“Noi ci eravamo già parlato con il direttore. Devo dire che quello che mi piace tantissimo di lui e che vorrei fare è un po’ affidarmi. Lui Sa tantissimo di televisione … per una volta mi sento presa per mano e mi piacerebbe proprio fidarmi e fare una cosa che uno non si aspetta. Certamente è mancato ultimamente il mio spirito giocoso, gioioso …

Siamo veramente contenti per questo ritorno e ci uniamo agli applausi della conferenza stampa di Sanremo 2020 per questa grande professionista e donna.