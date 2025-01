Dopo una lunga assenza dalla scena musicale, Antonella Bucci torna in televisione. La cantante è una delle protagoniste della nuova edizione di “Ora o mai più“, il programma condotto da Marco Liorni in onda da sabato 11 gennaio in prima serata su Raiuno. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma.

“Ora o mai più”, intervista ad Antonella Bucci

Antonella ha rivelato di aver accettato di partecipare al programma proprio perché l’ingrediente fondamentale è la musica e poi ha parlato delle sue sensazioni a poche ore dal debutto: “La sensazione che provo è di una grande felicità e grande gioia. Non so se sia un’occasione di rilancio, penso a divertirmi e a fare musica”.

Sul rapporto con gli altri concorrenti ha dichiarato: “Mi sto trovando bene, si è creata una bella energia”. La canzone che l’ha consacrata al grande pubblico è stata sicuramente “Amarti non è l’immenso per me” eseguita in duetto con Eros Ramazzotti. Un brano che in realtà non avrebbe dovuto cantare Antonella bensì Whitney Houston: “Come tutte le grandi canzoni evergreen il tema centrale è l’amore. Questo brano ha segnato un momento magico della mia vita”.

Sulla collaborazione con Eros Ramazzotti ha raccontato: “E’ nata quando mi sono trasferita a Milano perché avevamo il contratto con la stessa casa discografica. Ci sentiamo spesso anche con un messaggino, non abbiamo ancora parlato del programma”. Per Antonella è stato però difficile gestire quel successo improvviso: “Ho avvertito tanta pressione e questo mi ha portato a decidere di uscire dal frullatore e ad abbandonare la scena”.