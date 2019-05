Ieri pomeriggio è stata registrata l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni fornite dal sito ilvicolodellenews, Ida Platano è andata via dallo studio piangendo. Con Riccardo Guarnieri non c’è stato il lieto fine che tutti i fan di Uomini e Donne speravano. Di seguito vi spieghiamo cosa è successo nel dettaglio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Riccardo: nessun lieto fine

Circa due settimane fa, Riccardo Guarnieri ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di richiamare in studio Ida Platano. I due si sono conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi, sono stati fidanzati per circa un anno, hanno partecipato a Temptation Island, ma dopo la trasmissione si sono lasciati. Tornati nel programma di Maria De Filippi, entrambi hanno intrapreso un percorso diverso. Riccardo soprattutto ha frequentato altre donne, tra queste Roberta, che pare si sia innamorata del cavaliere.

Nessuna donna però è riuscita a trasmettere a Riccardo le stesse emozioni di Ida. Il cavaliere allora ha deciso di farla ritornare in studio per riprovarci. La loro nuova conoscenza, però, non è andata a buon fine. Tra i due c’è una ferita troppo grande da rimarginare. Nelle scorse puntate ci sono stati solo litigi al centro dello studio e anche nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne i due non hanno fatto altro che litigare.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Ida in lacrime

La puntata del trono over di Uomini e Donne si è chiusa con Maria De Filippi che ha chiesto a Riccardo Guarnieri di esprimere i sentimenti che prova nei confronti di Ida Platano. Il cavaliere in modo schietto ha dichiarato di sentire la mancanza della sua ex compagna, ma di non essere innamorato. Ida è andata via dallo studio piangendo, perchè non si aspettava tale risposta da parte di Riccardo.

La coppia sicuramente avrà un chiarimento lontani dalle telecamere di Uomini e Donne. I risvolti potremmo conoscerli solo attraverso le stories di Instagram. I due protagonisti del trono over aggiorneranno i fan sulla loro situazione sentimentale?

Uomini e Donne, anticipazioni: l’ultima puntata del trono over

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Gemma si è baciata con il nuovo cavaliere. La loro conoscenza proseguirà in estate e sicuramente la dama sarà presente anche il prossimo anno nello studio di Uomini e Donne. Nessun lieto fine, invece, per Luisa, che aveva chiesto al suo cavaliere di uscire dal programma, ma l’uomo ha rifiutato.