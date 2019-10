Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. I presenti in studio sono rimasti sbigottiti di fronte ad un colpo di scena veramente inaspettato. Di seguito le anticipazioni della registrazione fornite dal sito ilvicolodellenews.

Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena nel trono over

Colpo di scena nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. I protagonisti sono ancora una volta Ida e Riccardo. I due di recente hanno deciso di uscire nuovamente dal programma, dopo che Riccardo si è finalmente dichiarato con una bellissima e romantica lettera d’amore.

La coppia del trono over in settimana è stata paparazzata anche insieme, ma ieri è arrivata una notizia davvero inaspettata per il pubblico di Uomini e Donne. Ida ha deciso di lasciare il suo compagno perchè ha dichiarato di non provare più niente per lui. La lettera d’amore non le ha suscitato alcuna emozione. La dama, inoltre, in settimana ha cercato Armando Incarnato, cavaliere con il quale si stava conoscendo prima di abbandonare di nuovo il programma.

Riccardo Guarnieri ha voluto lasciare il programma e probabilmente non tornerà più in trasmissione. La sua scelta è stata applaudita dal pubblico e dall’opinionista Gianni Sperti.

Anticipazioni Uomini e Donne trono: Gemma di nuovo male per Jean Pierre

Jean Pierre ha ufficialmente preso il posto di Giorgio Manetti. Il cavaliere sta conoscendo Gemma Galgani, ma nel frattempo intrattiene altre conoscenze, proprio come faceva il gabbiano.

Gemma si rammarica, ma non può che accettare le decisioni del suo conoscente. Era da tempo che la dama torinese non soffriva così tanto per un cavaliere ed è per questo motivo che possiamo affermare che Giorgio Manetti ha finalmente un nuovo erede.

Jean Pierre sta ripercorrendo lo stesso percorso del toscano, frequentando altre dame e al contempo illudendo la Galgani. Adesso non ci resta che aspettare la lettera scritta da Gemma per Jean Pierre.