Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Durante la registrazione c’è stata una clamorosa svolta nella storia legata ad Ida e Riccardo. Di seguito tutte le anticipazioni fornite da ilvicolodellenews.

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime dal trono over

I protagonisti dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne sono stati ovviamente Gemma Galgani, Tina Cipollari, ma soprattutto Ida e Riccardo. Per la coppia, ex concorrente di Temptation Island, c’è stato un vero e proprio colpo di scena.

Ida Platano è stata chiamata al centro da Maria De Filippi per aggiornare il pubblico riguardo alla sua conoscenza con Armando Incarnato. La dama ha dichiarato di voler proseguire la conoscenza con il cavaliere napoletano perchè con lei si comporta veramente bene.

Ad un certo punto, però, la conduttrice di Uomini e Donne ha interrotto la discussione ed ha chiamato in causa Riccardo Guarnieri, che si è presentato con una lettera strappalacrime.

Ida e Riccardo escono insieme da Uomini e Donne

Riccardo, chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi, ha letto una lettera veramente romantica, nella quale ha confessato finalmente tutto il suo amore per Ida. La dama ovviamente si è emozionata, ma era abbastanza timorosa riguardo alla buona riuscita della loro relazione. Ida Platano, infatti, ci ha tenuto a sottolineare che se i problemi caratteriali dovessero persistere, lei non riuscirebbe a sopportare una nuova separazione.

La bellissima scenetta si è conclusa con un meraviglioso ballo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno sancito così la loro reunion e hanno dichiarato di essere pronti ad uscire nuovamente dal programma insieme. I due vogliono rivivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere per capire come sarà questa volta.

Le reazioni ovviamente sono state contrastanti: da una parte c’era chi esprimeva felicità per la coppia, come Gemma e Gianni, dall’altra, invece, c’era chi non ha apprezzato il comportamento dei due. Armando, ad esempio, ha detto che secondo lui Ida l’ha usato solo per arrivare a Riccardo.