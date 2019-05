Si avvicina il finale di stagione di Uomini e Donne. I tre protagonisti del trono classico sono giunti alla fine del loro percorso. Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià sono pronti per la scelta. L’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha dichiarato che le scelte quest’anno saranno trasmesse in diretta.

Non ci saranno dunque anticipazioni. Tutto avverrà in studio e in diretta, compresi gli eventuali colpi di scena. Quando vanno in onda le scelte? Di seguito vi anticipiamo le date tanto attese.

Anticipazioni Uomini e Donne: quando vanno in onda le scelte? Ecco le date della messa in onda

Le prossime saranno le ultime puntate di Uomini e Donne. Maria De Filippi si appresta a chiudere un’altra stagione ricca di successi al timone del programma più seguito della striscia pomeridiana. Il trono over conferma di essere leader negli ascolti, ma anche il trono classico non demorde.

Le scelte di Uomini e Donne andranno in onda il 29, 30 e 31 maggio e saranno le ultime puntate del programma di Maria De Filippi. Come già anticipato, le scelte andranno in onda in diretta e probabilmente il primo sarà Andrea Zelletta. Il tronista, infatti, è stato il primo a registrare i due giorni nella villa prima della scelta.

Uomini e Donne, trono classico: i pronostici delle scelte

La prima parte del trono classico di Uomini e Donne ci ha insegnato che i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Quasi nessuno si sarebbe aspettato che la scelta di Teresa Langella fosse Andrea Dal Corso e soprattutto nessuno si sarebbe aspettato il suo no. Proviamo dunque a fare alcuni pronostici per le future scelte di Uomini e Donne, ma anticipiamo di essere ancora poco affidabili.

Andrea Zelletta ha dimostrato sin dall’inizio di essere fortemente attratto da Natalia Paragoni. Durante il percorso a Uomini e Donne, però, la corteggiatrice Klaudia è riuscita a guadagnare campo rispetto alla rivale. Se Zelletta non dovesse scegliere Klaudia, farebbe una brutta figura, soprattutto dopo le recenti puntate del trono classico.

Sembrano più chiare, invece, le scelte di Giulia Cavaglià e Angela Nasti. La prima è sempre stata orientata verso Manuel, anche se ha strizzato l’occhio a Giulio sopratutto nelle ultime puntate del trono classico. La Nasti, invece, sembra follemente innamorata di Luca Daffrè e attenzione perché quest’ultimo potrebbe rifilarle un bel no!