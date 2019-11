Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. In studio è successo veramente di tutto: dalla segnalazione su Giulio Raselli alla scelta a sorpresa di Giulia Quattrociocche e presto potremmo avere anche un nuovo tronista. Di seguito le anticipazioni fornite dal sito ilvicolodellenews.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Giulia

Nella registrazione odierna del trono classico di Uomini e Donne, la tronista Giulia ha scelto a sorpresa. La tronista, infatti, ha ballato in studio con Daniele e per tutta la registrazione non ha fatto altro che guardarlo. La tronista ad un certo punto è stata quasi spinta dall’altro corteggiatore, Alessandro, che le ha detto: “Se ti senti di fare qualcosa, falla“. A quel punto, Giulia ha deciso di scegliere Daniele.

Dopo la scelta, il pubblico ha chiesto a gran voce il trono per Alessandro. La conduttrice Maria De Filippi ha dichiarato che dopo la puntata parlerà con il corteggiatore e deciderà se proporgli il trono o meno.

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: la segnalazione su Giulio

Durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne, oltre alla scelta di Giulia Quattrociocche, si è parlato anche della segnalazione ricevuta su Giulio e Giulia (QUI IL VIDEO). I due nelle scorse puntate sono stati accusati di essersi conosciuti in estate a Formentera. I due protagonisti del trono classico hanno ovviamente smentito la segnalazione su di loro.

Nella registrazione odierna è giunta in studio la ragazza con la quale il tronista pare si sia baciato in estate sull’isola. La ragazza ha ammesso di essere lei quella in foto. A questo punto pare sia stato messo un punto definitivo alla storia. Giulio Raselli e la corteggiatrice Giulia pare si siano incrociati a Formentera, come rivelato da lei nella puntata del 14 novembre, ma non c’è stato mai alcun bacio tra di loro.