Uomini e donne non si ferma. Tornato in onda dopo la pausa per il Coronavirus e dopo la versione “virtuale” con Gemma Galgani e Giovanna Abate, il programma di Canale 5 continua ad essere trasmesso dalla rete diretta da Giancarlo Scheri e ad intrattenere, giorno per giorno, i telespettatori affezionati al nuovo mix di Trono Over e di Trono Classico. Ma cosa accadrà nella nuova puntata del 26 maggio 2020?

Uomini e donne: anticipazioni puntata di domani, 26 maggio 2020

Stando alle anticipazioni ufficiali rese note da Witty Tv, nella prossima puntata di Uomini e donne, in onda dalle ore 14.45 alle 16.00 di questo martedì 26, assistiamo per prima cosa al nuovo sfogo di Gemma Galgani dopo le registrazioni in studio.

Dietro le quinte della trasmissione, Gemma si lamenta del trattamento riservatole nel corso delle ultime puntate e, in riferimento a Valentina Autiero, dice: “Ma si può essere così maligni? Così perfidi?“.

La Galgani è anche protagonista di una divertente esterna con Sirius. Nelle immagini diffuse in anteprima dal programma, la dama torinese di 70 anni appare in abiti da principessa mentre il 26enne Nicola Vivarelli è lì ad attenderla.

“Ma tu cosa provi?“, è una delle frasi accattivanti, pronunciate in tv dalla diretta interessata.

Uomini e donne, anticipazioni su Gemma e Sirius: Valentina si sente con Nicola?

A questo punto, Maria De Filippi pronuncia la frase “Tu hai chiesto a lui di messaggiarti su WhatsApp” e il riferimento della conduttrice di Uomini e donne sembra andare a Valentina e Nicola.

Gemma chiede apertamente di “Dire tutta la verità” e se “Voi vi scambiate i like su Instagram?“, ma la risposta della romana Valentina corrisponde alla frecciatina “Ma che è roba tua?“.

In trasmissione per Gemma, arriva anche un nuovo corteggiatore: per il momento dal nome sconosciuto, chiede di poter sfidare il più giovane corteggiatore chiamato anche Sirius. Ma l’uomo riuscirà o no nell’impresa?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano anche che la puntata di domani dovrebbe chiudersi con le ultime news su Aurora e alcuni nuovi cavalieri del Trono Over: Giordano, Marco e Alessandro M.

A domani!