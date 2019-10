Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. In studio, oltre ai tronisti, ai corteggiatori e alle corteggiatrici, erano presenti Alessia Marcuzzi, conduttrice di Temptation Island Vip, e l’ormai ex coppia formata da Pago e Serena. I due si sono confrontati nuovamente, ma stavolta nello studio di Maria De Filippi. Di seguito tutte le anticipazioni fornite dal sito ilvicolodellenews.

Anticipazioni Uomini e Donne: ospiti Pago e Serena

Nella scorsa registrazione del trono classico di Uomini e Donne sono stati ospiti Pago e Serena Enardu, una delle ultime coppie ad abbandonare il villaggio di Temptation Island Vip. I due, che nel falò di confronto hanno deciso di lasciarsi, si sono confrontati nuovamente nello studio di Maria De Filippi.

Il cantautore è stato accolto da un caloroso applauso da parte del pubblico. Un po’ meno l’ex compagna, che ha avuto l’appoggio però dei presenti in studio. Molti, infatti, hanno cercato di giustificare il comportamento di Serena Enardu, facendo arrabbiare Pago. Questo, infatti, ha dichiarato che il suo comportamento non può essere giustificato, perchè un uomo innamorato soffre vedendo quelle immagini. Serena ha replicato dicendo che avrebbe voluto un gesto da parte del suo ex compagno, confessando che, nel caso fosse arrivato, le cose sarebbero andate in modo diverso.

Il confronto si è concluso con un caloroso abbraccio da parte dei due protagonisti di Temptation Island Vip 2, accompagnato addirittura dalla standing ovation dei presenti in studio. Gianni e Jack, opinionisti di Uomini e Donne, si sono addirittura alzati in piedi per applaudire Serena e Pago.

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: le ultime

Nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne è arrivata una nuova corteggiatrice a rompere gli equilibri del trono di Giulio Raselli. Lei si chiama Giulia ed è scesa per corteggiare esclusivamente l’ex tentatore di Temptation Island.

Giulio sembra molto attratto dalla nuova corteggiatrice e addirittura ha voluto fare una doppia esterna con lei. In una di queste per poco non è arrivato il bacio.

Sarà lei la scelta di Giulio Raselli? Lo scopriremo solo nelle prossime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne.