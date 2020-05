Uomini e donne continua a “regalare” ai telespettatori di Canale 5 nuove puntate al cardiopalma. Ma se, nell’appuntamento di oggi, Enzo Capo non si è presentato in studio per Pamela Barretta, in quello di domani pomeriggio assistiamo alla riconfermata presenza in trasmissione di Gemma Galgani e del giovane corteggiatore Sirius. Ma non solo, visto che ad “infiammare” il programma ci pensa anche una new entry del parterre femminile del Trono Over.

Uomini e donne, anticipazioni puntata del 21 maggio 2020: nuova esterna per Gemma Galgani e il corteggiatore Sirius

Stando alle anticipazioni, la puntata di Uomini e donne di questo giovedì 21 maggio 2020 si apre con la nuova esterna di Gemma Galgani e Sirius, il corteggiatore di 26 anni il cui vero nome è Nicola Vivarelli.

Nelle immagini diffuse in anteprima da Witty tv in un video, Tina sostiene che non ci siano prove degli insulti alla dama torinese di 70 anni e stoppa più volte l’esterna per commentarla con le sue frecciatine ormai cult.

La Cipollari definisce il nuovo incontro tra i due come “La nonna che ha portato il nipotino al parco“, parla di Gemma come di una “poveraccia” e, rispondendo alla conduttrice Maria De Filippi, preannuncia che “Oggi è finita per lei“.

In puntata, però, l’opinionista attacca anche il bel Nicola: in studio, il ragazzo reagisce alla accuse e ricorda ai presenti che andrà su tutte le furie qualora la madre venga tirata in ballo in trasmissione.

Uomini e donne, domani le prime news su Armando Incarnato e la nuova dama Veronica De Nigris

Domani pomeriggio, dalle ore 14.45, nella nuova puntata di Uomini e donne c’è spazio anche per le ultime news sugli altri protagonisti del Trono Over, la parte meno “giovane” della popolare trasmissione di Canale 5.

Messe da parte, almeno per ora, le vicende sentimentali di Enzo e Pamela, l’attenzione torna a spostarsi su Armando Incarnato. Secondo le prime anticipazioni, il cavaliere napoletano ha iniziato una nuova conoscenza con la sannita Veronica De Nigris.

In studio, però, la scelta della nuova dama di uscire con tre uomini fa storcere il muso al vulcanico cavaliere, per nulla contento, o almeno così pare, dei primi comportamenti della donna.