Le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 15 aprile 2022 ci preannunciano che la reazione di Casilda davanti al venditore ambulante incontrato per caso potrebbe avere ben presto una spiegazione, anche se questa sembrerà inverosimile. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 9 al 15 aprile 2022

Casilda rimane sconvolta dopo aver incontrato casualmente per strada Martinez, un venditore ambulante. La sua reazione appare subito incomprensibile, fino a quando la Escolano non svela il particolare che l’ha turbata. A portare alla luce la verità sui motivi che hanno causato le recenti stranezze della donna è Rosina, insospettita dallo strano comportamento della domestica. Casilda è convinta che Martinez sia in realtà il fantasma del suo amato Martin.

Quando la Escolano riesce a parlare con il venditore di mandorle, i due si danno appuntamento per l’indomani. Un nuovo mistero si cela per le vie di Acacias? Martinez e Martin sono davvero la stessa persona? Oppure il primo è il fantasma del grande amore di Casilda? In attesa di incontrarlo, la domestica parla con Rosina dei fantasmi e viene fuori che anche quest’ultima ha visto più volte lo spirito di Maximiliano.

Il complesso musicale messo su da Servante, Jacinto e Liberto inizia a fare le prime prove, ma i risultati non sono quelli sperati. Liberto, preoccupato per le sorti del gruppo, decide di chiedere consiglio a José, cosa che però non sembra piacere troppo a Servante. Nel frattempo Bellita del Campo esulta per i cambiamenti di Ignacio, anche se il marito cerca di tenerla con i piedi per terra ricordandole che è ancora presto per dire se il nipote sia effettivamente cambiato.

Anticipazioni italiane Una Vita: le trattative tra Genoveva e Marcos

Vanno avanti intanto le trattative tra la dark lady di Acacias e Marcos. Genoveva acconsente a concedere all’uomo un altro giorno per decidere se venderle il 15% delle azioni. Alla fine Marcos acconsente, ma trova ad attenderlo una brutta sorpresa: il prestanome che Genoveva ha deciso di designare a presidente della società è nientemeno che Aurelio.

L’alleanza tra la Salmeron e i Quesada sembra farsi sempre più stretta, e oltre ai patti con Aurelio Genoveva porta avanti anche quelli con la sorella Natalia. Soledad riesce a impossessarsi di una foto della ragazza, che potrebbe essere utilissima per rivelare il suo coinvolgimento nella morte di Felicia. Ma Mendez ha ancora bisogno di tempo per raccogliere prove schiaccianti contro Natalia, e Marcos non può fare altro che concederglielo.

Marcos mette alle strette Aurelio, e quest’ultimo è costretto ad ammettere che don Salustiano non ha accettato la proposta. Quando se ne va Marcos fa una telefonata e ordina di uccidere Natalia.

Una Vita, anticipazioni settimanali: i piani di Natalia e Genoveva

La Quesada, d’accordo con Genoveva, riesce a convincere Felipe del fatto che è profondamente pentita per aver cercato di sedurre Antonito, e chiede aiuto all’avvocato per potersi riappacificare con Lolita. L’Alvarez-Hermoso si dice pronto a offrirle il suo appoggio, e organizza un incontro con Antonito, sua moglie e la Quesada alla pensione. Durante l’incontro però Natalia cerca ancora una volta di sedurre il figlio di Ramon.

Lolita, nascosta dietro una porta, può sentire chiaramente le avances esplicite della Quesada, e il rifiuto di Antonito. Si convince così che il marito non ha occhi che per lei. Poco dopo in paese si diffondono le voci sul coinvolgimento di Genoveva nelle vicende di casa Palacios: Felipe informa gli abitanti di Acacias che c’è proprio la Salmeron dietro alle congetture che vedevano Natalia impegnata a fare la corte ad Antonito.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

